نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن اقساط بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن بنك التسليف بالمملكة السعودية يتيح خدمات متعددة لجميع العملاء الذين يستفيدون من البنك وخدماته، حيث أنه يوفر إليهم قروض تمويلية والاستعلام عن الإعفاءات الخاصة ببنك التسليف، بالإضافة للاستعلام عن الأقساط بالبنك، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح إليكم طريقة استعلام عن اقساط بنك التسليف بالتفاصيل.

استعلام عن اقساط بنك التسليف

أصبح بإمكان العملاء الذين يستفيدون من القروض المتعددة التابعة لبنك التسليف من خلال رقم الهوية، لأنه يوفر لكم خدمات إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني التابع لبنك التنمية، وهو سيوفر عليكم كثيراً من الوقت والجهد، وإليكم طريقة الاستعلام عن الأقساط الخاصة ببنك التسليف باستخدام رقم الهوية وهي كالآتي:

تتوجه لموقع بنك التنمية الإلكتروني الرسمي.

تضغط على اختيار تسجيل الدخول.

تسجل الدخول من خلال نفاذ الوطني الموحد.

تدخل اسم المستخدم وتضيف كلمة السر.

تنتقل بعد ذلك لخانة تسجيل الدخول.

ستجد كود يرسل إليك بالهاتف.

تكتب كود التحقق.

تضغط بعد ذلك على خانة متابعة.

تحدد بعدها خدمة القروض التابعة لبنك التسليف تجدها بالقائمة الإلكترونية.

تحدد القرض الذي تريد أن تستعلم عن أقساطه.

ثم بعد ذلك تحدد كافة تفاصيل الأقساط الخاصة بقرض بنك التسليف ومدة السداد.

الاستعلام عن الأقساط المتبقية ببنك التنمية

بإمكان العملاء الآن الذين يستفيدون من القروض التابعة لبنك التسليف أن يستعلموا عن الأقساط المتبقية باستخدام رقم الهوية، إذ أنها من الخدمات المتاحة من البنك، وتستطيع أن تستفيد منها عبر التوجه لموقع البنك، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

أولاً تتوجه بشكل مباشر لكشف الحساب الإلكتروني التابع لبنك التنمية.

تضغط على اختيار توجه للخدمة.

تسجل الدخول باستخدام نفاذ الوطني الموحد وتكتب اسم المستخدم وتضيف كلمة السر.

تضغط على اختيار تسجيل الدخول.

ترسل كود التحقق المؤقت برقم الهاتف.

تكتب رقم التأكيد.

تضغط على اختيار متابعة.

ستظهر إليك الصفحة التي تخص الحساب.

تحدد كشف الحساب.

تضغط على اختيار الكشف حساب التمويل.

تظهر إليك بعد ذلك كافة التفاصيل الخاصة بالقرض وحالته.

وبإمكان الجميع أن يحصلوا على النسخة الورقية الخاصة بكشف الحساب من خلال التحديد والطباعة للكشف.

رقم بنك التسليف الموحد

إن البنك الخاص بالتسليف قد أتاح طرق متعددة يمكن استخدامها في التواصل مع البنك، ومن ضمنها هو الرقم الموحد 920008002، هذه الخدمة توفر إليكم الحصول على إجابات لكافة الاستفسارات والأسئلة التي تحتاج لمن يجيب عنها.