نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول اجازات العام الدراسي الجديد 1444 في السعودية لجميع المراحل التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع عودة الدراسة داخل المملكة العربية السعودية وبعد أن أعلنت وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية التقويم للعام الدراسي الجديد عام 1444 هجرياً، وذلك لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية والتدريبات التقنية والمهنية، فيبدأ العام من 1 من شهر صفر وحتى 4 من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري، ويضم 39 أسبوعاً دراسياً تقسم 13 أسبوع لكل فصل دراسي منفصل وتضم هذه الأسابيع حوالى 56 يوماً من الإجازات المتنوعة وتنازل في هذا المقال اجازات العام الدراسي الجديد في السعودية والعطلات الرسمية التي يتم تعطل الدراسة بها.

اجازات العام الدراسي الجديد في السعودية

يبدأ الفصل الدراسي الجديد المملكة العربية السعودية من بداية شهر صفر لعام 1444 هجرياً، لينتهي الفصل الدراسي بحلول 30 ربيع الآخر لعام 1444 هجرياً، ويبدأ الفصل الثاني بحلول الأحد 10 من شهر جماد الاول لعام 1444 هجرياً، وبمنتهى يوم الخميس الموافق 10 شعبان لعام 1444 هجرياً، ويبدأ الفصل الدراسي الثالث بحلول اليوم الأحد 20 شعبان لعام 1444 هجرياً، وينتهي يوم الخميس 4 ذو الحجه 1444 هجرياً، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة السعودية والتي أعلنت كافة المواعيد الخاصة بالدراسة في العام الجديد والتي كان يترقبها جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

إجازات العام الدراسي 1444

يأتى العام الدراسي الجديد بعدد 10 إجازات مختلفة، منها 5 اجازات طويلة، واثنين نهاية الفصلين الدراسين، وهذا بالإضافة إلى إجازة اليوم الوطني السعودي 92 ويوم التأسيس، وإجازة عيد الفطر المبارك، وأعلنت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية لجميع المدارس والجامعات والكليات الأهلية، فيبدأ الفصل الدراسي الأول الأحد 1 صفر والموافق 28 اغسطس عام 2022، وينتهى الخميس 12 من جماد الأول من نفس العام، والذي يوافق 5 يناير من عام 2023 حسب التقويم الميلادي.

ويبدا الفصل الدراسي الثاني يوم 22 من شهر جماد الآخر 1444 هجرياً، والذي يوافق 15 يناير لعام 2023 وينتهي الفصل الدراسي الموافق الخميس 19 من شهر ذو القعدة والموافقة 8 يونيو لعام 2023 ميلادياً، كما أكدت وزارة التعليم السعودية أن نظام الدراسة خلال هذا العام يكون حضور إجباري على جميع المراحل التعليمية، وذلك في جميع المدارس الخاصة أو الأهلية في جميع أنحاء المملكة، وتكون مجموع اسابيع كل فصل دراسي 14 أسبوع متتالي.