نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذا الشهر أكتوبر/ربيع الأول sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي حيث ازدادت التساؤلات مؤخرا من قبل مستفيدي الضمَان الاجتماعي عن موعد إيداع الرواتب الخاصة بشهر أكتوبر القادم،في سياق الحديث وضحنا عبر موقع ثقفني خطوات الحصول على قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بدون كفيل.

حيث يعتبر هذا البرنامج من أهم برامج الدعم التي تم إطلاقها بواسطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويسعى البرنامج إلى تقديم الدعم المادي إلى المواطنين الأكثر احتياجا داخل المملكة لمساعدتهم على مواصلة متطلبات الحياة و التمتع بحياة مستقرة. كما يهمك التعرف على كيف الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

حددت الوزارة سابقا موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي على أنه يكون خلال اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويتم تأجيل هذا الموعد في حال كان يوافق ليوم إجازة رسمية في المملكة، ولذلك فإن موعد صرف معاش شهر أكتوبر القادم سوف يكون خلال اليوم الثاني من أكتوبر ٢٠٢٢ الموافق اليوم السادس من شهر ربيع الأول ١٤٤٤. فقد وضحنا لك في سياق الموضوع عبر النفاذ الوطني خطوات استعلام الضمان الاجتماعي المطور.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

يتم تقديم الدعم إلى المواطنين بناء على مجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة لضمَان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي ومقيم بشكل دائم داخل المملكة. أن يقوم المتقدم بتقديم جميع المستندات المطلوبة أثناء عملية التقديم والتأكد من صحتها جيدا. أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري الخاص به أقل من الحد الأدنى للمعاش. ألا يكون المتقدم مسجلا داخل أي من الأنظمة الأخرى. تقديم وثيقة يتبين من خلالها الراتب الخاص بالمتقدم، ويجب أن يكون من ذوى الدخل المحدود أو المنخفض. ألا يكون مالكا لأي من العقارات أو الممتلكات. كذلك وضحنا أجابه كيف أعرف أني مؤهل في الضمان الاجتماعي المطور.

رابط التسجيل في الضمَان الاجتمَاعي المطور

يتمكن جميع المواطنين المتوافر لديهم الشروط الموضحة سابقا من التسجيل في البرنامج، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

القيام بإنشاء حساب جديد من خلال إدخال البيانات المطلوبة المتمثلة في رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

إدخال كلمة المرور المؤقتة التي يتم إرسالها على الهاتف داخل الخانة المخصصة لها.

التأكد من صحة كافة المعلومات المدخلة.

إرفاق المستندات المطلوبة مع ضرورة تحري الدقة أثناء إجراء هذه الخطوة.

الضغط على خيار التسجيل، وسيتم دراسة طلبات التقديم من قبل البرنامج، ثم يتم الرد سواء كان بالقبول أو الرفض.

من خلال ما سبق ذكره وبعد رفع طلب التسجيل. قد يكون الوقت قد حان للاستفسار عن حالة الطلب المقدم من الفرد لمعرفة القبول أو الرفض ، والاستفسار عن كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطوَّر.