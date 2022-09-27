نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 وشروط استحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الضمان الاجتماعي المطور من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية هادفة بذلك دعم المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطن السعودي والمساعدة في مواجهة الجائحة الاقتصادية وخاصة لأصحاب محدودي الدخل والأسرالتي تصنف تحت خط الفقر، ويمتد برنامج الضمان الاجتماعي المطور إلى كافة المحافظات في المملكة العربية السعودية وذلك لإيصال الدعم والفائدة لأكبر عدد من المستفيدين وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل برنامج الضمان الاجتماعي والذي يعد من أهم برامج الدعم داخل المملكة والذي تم تصميمه من أجل تحقيق العدالة المجتمعية داخل المملكة ومساعدة محدودي الدخل.

الضمان الاجتماعي المطور 1444

وحتى يتم تحقيق الهدف من البرنامج وهو مساعدة محدودي الدخل من المواطنين قامت الحكومة بالإعلان عن بعض الضوابط لاستحقاق الدعم وذلك حتى يتم توفيره للمستحقين فقط، ولكي يتمكن الراغب من التسجيل به بالاستفادة من الميزات التي يتضمنها الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية ومن هذه الشروط:

أن يكون المنتسب للضمان الاجتماعي المطور سعودي الجنسية أصيلاً أو مكتسباً للجنسية السعودية وذلك حسب القوانين المقررة في المملكة العربية السعودية.

أن يكون غير ممتلك عقارات أو أبنية متعددة بمعنى ذلك أن يكون من أصحاب الدخول الفقيرة أو المتوسطة.

تستطيع المرأة السعودية المتزوجة من غير المواطن السعودي أن تستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي المطور وذلك إن كانت أرملة أو كانت مطلقة ولديها أولاد.

أن يتبع الراغب بالاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور القوانين والأنظمة الداخلية المحددة ضمن البرنامج.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يستطيع أي مواطن تنطبق عليه الشروط السابقة أن يسجل في البرنامج الاجتماعي المطور عبر اتباع تعليمات مايلي: