نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل أهلية الضمان المطور شهر أكتوبر 2022؟ ما هو موعد إيداع المساعدة المقطوعة لشهر ربيع أول 1444 وكيفية الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تنزل أهلية الضمان المطور شهر أكتوبر 2022، إن نظام الضمان الاجتماعي المطور من بين برامج الحماية الاجتماعية التي تم إنشائها مؤخرًا امتدادًا لاستكمال أهداف رؤية 2030 لتحسين مستوى دخل الفرد، ويستهدف النظام الأسر الأكثر احتياجًا وأشدهم مساعدة مادية، إضافة إلى تحقيق الاستقرار المادي لجميع فئات المجتمع التي تنطبق عليهم شروط استحقاق راتب مالي شهريًا كدعم بجانب دخولهم المتوسطة والدنيا، وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (المنوطة بإدارة البرنامج والإشراف عليه) في تطوير خدماتها لتتعاون مع صندوق هدف لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين.

برنامج منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تطورت واتسعت الأهداف الخاصة ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور بدلًا من القديم، حيث تمكن للمستفيد أن يحصل على الدعم المادي المُقدم من الدولة ليتحقق له استقرار المادي، بالإضافة إلى مساندة المستحق في وقت الأزمات والكوارث، ولذلك أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مؤخرًا بصرف زيادة على معاش الضمان الاجتماعي مؤقتًا للتصدي لموجة غلاء الأسعار إزاء الركود الاقتصاد عالميًا.

متى تنزل أهلية الضمان المطور شهر أكتوبر 2022

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تحدد يومًا يتم فيه الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور وجعلته نهاية كل شهر ميلادي جديد، ولذلك من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الخميس المقبل من هذا الأسبوع ويوم الأحد الموافق الثاني من شهر أكتوبر المقبل سيتم إيداع الدعم في مبالغ المستحقين.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المقطوعة

يمكن من خلال هذه الخطوات تقديم طلب للانضمام واستحقاق دعم المساعدة المقطوعة:

التوجه إلى الموقع الرسمي لـ وزارة الموارد البشرية.

ثم النقر على إنشاء مستخدم جديد.

ثم البدء في تعبئة كافة البيانات الأساسية من اسم ورقم الجوال وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق بعد استقباله على الهاتف الجوال.

ثم النقر على أيقونة التوثيق.

ثم تسجيل دخول إلى النافذة الرئيسية للموقع باسم المستخدم وكلمة المرور.

تليها الخطوة الثانية التي تتمثل في الملف الموحد وفيها يتم رفع كافة المستندات المطلوبة.

ثم المنازل وجميع ما يخص ذلك من تفاصيل.

واختيار البرامج.

ثم النقر على أيقونة طلب.

يمكن سحب الطلب أيضًا من خلال الضغط على الزر الموجود عليه نفس الاسم.