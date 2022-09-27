نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة المولد النبوي الشريف 1444 في السعودية للعاملين والطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مناسبة المولد النبوي واحد من أجمل المناسبات التي ينتظرها جميع المسلمين في البلاد العربية والغربية، ومع بداية شهر ربيع الأول أصبح الموعد النبوي قريب، فهذا الشهر هو شهر مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام وقدوم أشرف خلق الله والذي أضاء الكون بنوره، و احتفالاً بهذه المناسبة يتم منح إجازة رسمية في جميع البلاد الإسلامية، وسوف نتناول في هذا المقال موعد إجازة المولد النبوي.

موعد المولد النبوي الشريف 1444

يوافق اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكري قدوم شمس البشرية وخاتم الأنبياء فقد كان مولد المصطفى في مطلع فجر هذا اليوم يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في العام الذي سمي بعام الفيل، والذي يوافق يوم الثاني والعشرين من شهر ابريل لعام 571 حسب التقويم الميلادي.

ويمثل هذا اليوم أعظم الأيام التاريخية حيث ولد نبينا الحبيب في أرجاء مكة المكرمة لأمة السيدة آمنه بنت وهب، ووالدة عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه و على نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقد توفى والد النبي قبل ولادته ومن ثم قام عم النبي بالقيام على تربيته.

موعد إجازة المولد النبوي في السعودية

المولد النبوي واحد من أهم الأحداث التاريخية بل هو الأفضل والأهم ولكن نظراً لأن الإحتفال بهذا اليوم لا يعد من الأمور المباحة شرعاً فهو لا يعد إجازة رسمية سواء في القطاع الخاص أو العام وكذلك لا بعد إجازة ففي البنوك أو المدارس أو الجامعات، فهو يوم عمل طبيعي كباقى الأيام.

ولا يتم منح إجازة لأحد العاملون، وعلية فجميع مصالح المملكة العربية السعودية تعمل بصورة طبيعية دون توقف، وتقتصر احتفالات المولد النبوي الشريف على مستوى التجمعات الأسرية البسيطة، والتجمعات الضيقة في أحد المساجد لذكر المصطفى الكريم الذي لا يمل من سيرته العطرة ويجب أحيائها في جميع الأوقات ولكن نظراً لاختلاف العلماء حول شرعية الإحتفال في هذا اليوم والبعد عن المحرمات والبدع لم تجعل المنظمة السعوديه هذا اليوم تحت إجازة رسمية بل يوم عمل طبيعي كباقي الأيام.