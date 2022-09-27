نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر النفاذ الوطني خطوات استعلام الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك عبر النفاذ الوطني استعلام الضمان الاجتماعي المطور 1444 وذلك بالتزامن مع موعد إيداع رواتب المستفيدين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد وضحنا لك في سياق الموضوع خطوات تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي.

وهو واحد من البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمساعدة في تقديم الدعم للمواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية. ومن خلال موقع ثقفني قدمنا رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي الجديد.

استعلام الضمان الاجتماعي المطور النفاذ الوطني 1444

يمكن عبر النفاذ الوطني الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444 من خلال اتباع الطريقة التالية وهي كما يلي:

في البداية تبادر بالدخول إلى رابط موقع وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم تقوم بالنقر على زر خدمات الوزارة.

كما تقوم باختيار خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

كذلك تقوم بالضغط على زر أفراد.

أيضًا تقوم بالنقر على زر الاستعلام عن معلومات المستفيد من الضمان.

بالإضافة إلى النقر على زر تفاصيل الخدمة.

وتقوم بالنقر على زر ابدأ الخدمة.

بعد ذلك تقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة منك وهي رقم الهوية ورقم السجل المدني وكتابة رقم الضمان الاجتماعي، وكتابة رمز التأكيد.

ثم تقوم بالنقر على زر العرض.

وفي النهاية تظهر لك كل النتائج الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وضحت إمكانية الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين. هذا ونضيف إلى معلوماتكم كافة التفاصيل عن كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 sbis.hrsd.gov.sa.

وذلك من خلال الاتصال على رقم 19911، ويمكن من خلال الرقم أيضًا تقديم الشكاوى في حالة توقف صرف راتب الضمان الاجتماعي لا قدر الله.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة قد قامت بالإعلان عن مجموعة من الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي 1444 وتلك الشروط كما يلي:

لا بد أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

أيضًا يجب أن يكون لديه سجل عقاري أو على الأقل سجل تجاري.

ولا يكون لديه وظيفة أو دخل شهري ثابت.

بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتوفير كل الأوراق والمستندات المطلوبة.

كذلك الأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

كما يجب أن لا يكون مقدم الطلب في أحد السكون أو بيوت الإيواء.

ويستثنى من شروط الجنسية ما يلي: الأجنبية التي تزوجت من رجل سعودي. كذلك المطلقة أو الأرملة التي هجرها زوجها وهو سعودي الجنسية. أو أبناء الأرملة أو المطلقة التي تركها زوجها الأجنبي.



إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن إمكانية الدخول عبر النفاذ الوطني للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444، ويمكن معرفة تفاصيل كيفية تعديل بيانات الضمان المطور قبل إرسال طلب التقديم 2022

وقد وضحنا لكم طريقة التعرف على رقم الضمان الاجتماعي وشروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور.