تسجيل دخول منصة إعتماد استعلام موعد صرف فروقات الرواتب للموظفين 1444

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عمر شويل - جدة تسجيل دخول منصة إعتماد موعد صرف فروقات الرواتب للموظفين 1444 الذي يتساءل عنه الكثير من الموظفين للتعرف على حقيقة وجود الفروق في الرواتب بعد أن تم تحويلها من الهجري إلى الميلادي، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بذلك الموضوع. يهمك من خلال موقع ثقفني التعرف على رابط التسجيل في منصة اعتماد برقم الهوية.

موعد صرف فروقات الرواتب للموظفين 1444

إن المملكة العربية السعودية قد حددت حكومتها بالفعل الوقت المحدد لصرف رواتب الموظفين والتي تم تحديدها بتاريخ اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، أي أن صرف الراتب سوف يتم بعد مرور عدة ساعات فقط. في سياق الموضوع يهمك التعرف على خطوات الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية عبر النفاذ الوطني.

رابط التسجيل في منصة اعتماد

من الممكن أن يتم التسجيل في منصة إعتماد من قبل جميع الموظفين للاستعلام عن مستحقات الرواتب وغير ذلك من خدمات المنصة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول على رابط موقع منصة اعتماد.

ثم تقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

كما تقوم بالنقر على زر اعتماد الأفراد.

فيتم التوجيه مباشرةً إلى الوصول الوطني الموحد.

حيث تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

بالإضافة إلى كتابة كل البيانات المطلوبة منك.

ثم تقوم بالنقر على زر التسجيل.

ويتم وصول الرمزر الخاص بالتأكيد على هاتفك.

كما تقوم بكتابة رمز التحقق في المكان المحدد.

وبعد ذلك تقوم بالنقر على زر متابعة ليتم التسجيل المباشر في المنصة.

كيفية الاستعلام عن الراتب من منصة اعتماد 2022

من منصة اعتماد الاستعلام عن راتب ومستحقات الموظفين لشهر سبتمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول على رابط الموقع الرسمي الخاصة بمنصة اعتماد.

بعد ذلك تقوم بالنقر على زر تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم تقوم بالنقر على زر الموافقة على الموظفين.

وبعد ذلك تقوم بالضغط على زر الاستعلام عن الراتب.

فتقوم بتحديد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عن راتبه.

كما تقوم بالنقر على زر الاستعلام.

حيث تظهر لك كافة البيانات التي ترغب في الحصول عليها.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن التسجيل في منصة إعتماد وموعد صرف فروقات الرواتب للموظفين 144، طريقة الاستعلام عن الراتب من خلال الدخول إلى منصة اعتماد.