نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية الإقامة 1444 برقم الإقامة عبر منصة أبشر absher.sa وطريقة تجديد الإقامة إلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة واحدة من أهم الأمور التي تشغل اهتمام جميع الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وهذا لمعرفة وتحديد مدة صلاحية الإقامة المتبقية، وهذا لكى لا يتعرض الفرد إلى تطبيق العقوبة و المشاكل وفرض الغرامات او ترحيله خارج المملكة ومنعه من دخول المملكة لفترة، لذلك وضعت وزارة الداخلية السعودية أكثر من طريقة لمعرفة صلاحية الإقامة بخطوات بسيطة إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب العمل لمعرفة مدة الإقامة، وسنعرض لكم عبر موقع بوابة أبشر الإلكترونية طريقة الاستعلام مع تقديم خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا.

استعلام عن صلاحية الاقامة 1444 عبر أبشر

يجب على المواطن الوافد إلى المملكة العربية السعودية متابعة مدة الإقامة لكي لا تنتهي المدة دون تجديد وتتعرض إلى الغرامة أو الترحيل، ويمكن الاستعلام عن الإقامة بأكثر من طريقة وسنقدم لكم طريقة الاستعلام عبر بوابة أبشر دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب العمل او تكون مسجل على الكفيل، وطريقة الاستعلام هي:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك.

ثم الضغط على تحقق.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة الخدمات العامة.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم باختيار الاستعلام عن الإقامة برقم الهوية.

ثم قم بإدخال رقم إقامة المتقدم في المربع المخصص.

سيظهر رمز مرئي قم بإدخاله بالشكل الصحيح.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض التفاصيل.

على الفور سيظهر أمامك جميع المعلومات الخاصة بإقامة المتقدم ومدة صلاحيتها.

طريقة تجديد الإقامة إلكتروني

لقد تم تجديد منظومة مكتب العمل في المملكة العربية السعودية وهذا لتطوير المنظومة والتسهيل على المواطنين، ولذلك أصبح يمكن للمقيمين والوافدين في المملكة تجديد الاقامة إلكترونياً عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية، طريقة التجديد هي:

التوجه إلى رابط موقع أبشر الإلكتروني.

قم باختيار ابشر الأفراد.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق، ثم الضغط على تحقق.

سيتم إرسال رسالة نصية بكلمة المرور في رسالة نصية.

سيتم إرسال رسالة نصية بكلمة المرور في رسالة نصية. قم بكتابة الرقم في المربع المخصص لها المرسل إليك.

على الفور سيتم انتقالك إلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط على خدمات ابشر، والضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على خدمات المكفولين، النقر على أيقونة تجديد الإقامة.

قم بقراءة الشروط المذكورة أمامك والموافقة عليها.

ثم الضغط على التالي.

قم بتحديد العامل التي تريد تجديده، ومدة الإقامة.

إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

ثم الضغط على تجديد الإقامة.

شروط تجديد الاقامة في السعودية 1444

هناك بعض الشروط التي يجب مراجعتها لقبول طلب تجديد الإقامة، والشروط هي:

تسديد جميع الرسوم المحددة.

عدم وجود مخالفات مرورية، وإذا كان هناك مخالفة لابد من تسديدها.

تواجد المتقدم في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون مسجل متغيب عن العمل.

تقديم صلاحية جواز السفر.

امتلاك بصمة وصورة للعامل لدى نظام الجوازات.

الاستعلام عن هوية المقيم في المملكة 1444

كما يستطيع المواطن الاستعلام عن هوية المقيم عبر بوابة أبشر الإلكترونية بالخطوات التالية: