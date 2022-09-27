نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا برنامج سداد المديونية من بنك البلاد والشروط وطريقة الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزايا برنامج سداد المديونية من بنك البلاد وأهم الشروط المطلوبة طريقة الحصول عليه. بنك البلاد هو أحد أهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما يتميز البنك بتقديمه للكثير من الخدمات البنكية الجديدة والمتطورة والتي تهدف إلى تقديم المساعدة للعملاء. كما يعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها المصرف هي القروض المختلفة. حيث يقدم بنك البلاد عدد كبير ومتنوع من القروض التي تختلف لتشمل جميع متطلبات العملاء. كما يعتبر من أهم أنواع القروض التي يقدمها البنك هو تمويل سداد المديونية. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الحصول على التمويل وكذلك الشروط المطلوبة له ومزايا التمويل. كما يمكنك التعرف أيضاً على التمويل التأجيري بنك البلاد تعرف على الشروط المطلوبة والمزايا وطريقة الحصول على التمويل.

مزايا برنامج سداد المديونية من بنك البلاد

يعتبر بنك البلاد من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية كما يتميز بإمتلاكه لعدد كبير من العملاء. ويرجع السبب وراء أهمية بنك البلاد هو تقديمه لمختلف العروض والخدمات للعملاء. كما يعتبر برنامج سداد المديونية هو أحد أهم هذه الخدمات حيث إنه برنامج يعتمد على المرابحة. حيث يهدف إلى تقديم للعميل العون في سداد المديونية الخاصة به لدى بنك أخر مع تحويل الراتب الخاص بالعميل على بنك البلاد. كما يقدم هذا البرنامج عدد كبير من المزايا والتي يمكننا عرضها كما يلي:

يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

كما تصل قيمة التمويل إلي 2 مليون ريال سعودي

وتصل فترة السداد إلى 60 شهر

لا يتطلب وجود كفيل

برسوم إدارية 1٪

كما يتميز بإمكانية تأجيل سداد الأقساط.

شروط الحصول على التمويل

هناك مجموعة من الشروط التي حددها بنك البلاد لكي يتمكن العميل من الحصول على التمويل. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

أن يكون عمر العميل أكبر من 21 عام

يجب أن يكون لديه حساب جاري في البنك

كما يجب أن يكون عامل بالقطاع الخاص أو القطاع العام

يجب أن يتم تحويل الراتب على البنك

كما يجب ألا يقل الراتب الشهري له عن 5 آلاف ريال سعودي.

طريقة التقديم للحصول على تمويل سداد المديونية

كما يتمكن العميل في حالة توافر الشروط المطلوبة للحصول على تمويل سداد المديونية من بنك البلاد بصورة إلكترونية. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للحصول على البرنامج كما يلي: