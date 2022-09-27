نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل العمل الحر بدون فوائد إضافية بالتقسيط لمدة 40 شهر للعاطلين والموظفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج تمويل العمل الحر من أهم البرامج المقدمة لخدمة المواطنين السعوديين الذين قادرين على العمل والإنتاج ولكن ليس لديهم فرصة عمل مناسبة لذلك مخصص القرض للعاطلين عن العمل والموظفين في جميع القطاعات المختلفة والطلاب في السعودية ولكن يقدم التمويل بعد توفير كافة الشروط والأحكام المطلوبة حيث يطلب التمويل النقدي توفير العمر المناسب للتقديم الذي يتراوح من 18 عام حتى 65 عام فقط لا غير كذلك إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي بالمملكة فيجب أن يكون الدخل الشهري يقل عن 20 ألف ريال سعودي للموافقة على طلب تمويل العمل الحر بدون هامش ربح للعاطل والموظف والطالب حتى 120 ألف ريال سعودي لدى بنك التسليف المعروف بأسم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة.

كافة الشروط الواجبة للموافقة على برنامج تمويل العمل الحر في المملكة

تمويل العمل الحر عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية يقدم أفضل الخدمات والخصائص التمويلية المتوفرة للمواطن السعودي سواء كان عاطل عن العمل أو موظف أو طالب بالمملكة ولكن يجب أن يكون المتقدم متطابق عليه كافة الشروط المطلوبة لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية للحصول على جميع المميزات المتاحة لهم لذلك يجب توفير جميع الضمانات اللازمة كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة :

يشترط تمويل العمل الحر إذا كان العميل المتقدم موظف في أحد القطاعات المختلفة بالمملكة توفير دخل شهري يقل عن عشرون ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون عمر المتقدم السعودي يبلغ حوالي 18 سنه حتى 65 سنه كحد أقصى للتقديم الإلكتروني على قرض العمل الحر في السعودية.

لابد من توفير ضامن سعودي الجنسية عند التقديم على برنامج تمويل العمل الحر في المملكة العربية السعودية.

إيضًا لابد من توفير السجل الائتماني المناسب أو الجيد عند التقديم على برنامج قرض العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

المميزات المتاحة عند التقديم على قرض العمل الحر بالمملكة

أمتاز برنامج تمويل العمل الحر بأنه بدون فوائد مالية حتى مبلغ 120,000 ريال سعودي كتمويل نقدي بعد موافقة بنك التسليف الذي يعرف حاليًا بأسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الفترة الراهنة كذلك يتميز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية إيضًا يمنح التمويل بفترة سداد مرنة ومجدولة لكافة العملاء السعوديين وغير ذلك من الخصائص المتوفرة ومنها: