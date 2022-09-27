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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر، قامت المنصة الرسمية لنظام أبشر في المملكة العربية السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالتصريح عبر تغريده نشرت فيها إجابات عن أهم الاستفسارات التي تطرح من قبل المستفيدين، مثل أنواع الخدمات التي توفرها المنصة ومعلومات عنها، وعملت المنصة على ذلك حرصا منها لتكذيب المعلومات غير السليمة من قبل المصادر الغير رسمية، والتي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، كما ذكرت عبر تصريحها بعض الأمور التي تخص التسجيل في المنصة وغيرها.
كيفية تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر:
إن أبشر هي عبارة عن منصة إلكترونية تتبع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، يمكن من خلالها طرح الكثير من الخدمات الحكومية للفرد سواء مواطن أو مقيم بشكل إلكتروني، وهذا ما يتيح للجميع الاستفادة منها، ومن أهم خدمات منصة أبشر هي خدمة التعديل على المؤهل الدراسي، والتي يتم تنفيذها من خلال الخطوات الأتية:
- في البداية ادخل إلى منصة أبشر الرسمية على الإنترنت.
- بعد ذلك عليك تسجيل الدخول في حسابك الرسمي على المنصة.
- ثم انقر على زر “خدماتي” من الصفحة الرئيسية، وبعدها قم بالضغط على “خدمات”.
- كما يجب النقر على أيقونة “تواصل”.
- أيضا يجب الضغط على “طلب جديد”.
- كذلك عليك الدخول على خدمات السجل المدني.
- بالإضافة إلى أنه يجب النقر على خدمة “تعديل المؤهل الدراسي”.
- في النهاية عليك القيام بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة، وقم باستكمال باقي الخطوات حتى تنتهي من إتمام الخدمة.
خطوات التسجيل في منصة أبشر:
توفر منصة أبشر في السعودية، إمكانية الاستفادة من الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية، ولكي تستفيد من تلك الخدمات يجب أن تكون مالكًا لحساب ومسجلًا على المنصة وهذا لكي تتمكن من التسجيل في أبشر، وللتسجيل نفذ الخطوات التالية:
- بادئ ذي بدء عليك الدخول عبر رابط أبشر الرسمي.
- بعد هذا ومن الصفحة الرئيسية عليك النقر على “تسجيل مستخدم جديد”.
- كذلك عليك تسجيل كافة البيانات المطلوبة منك.
- أيضا عليك اتباع باقي الخطوات بالترتيب حتى الانتهاء من تسجيل الدخول إلى حسابك في المنصة.
- في النهاية لتستطيع تفعيل حسابك على منصة أبشر فعليك زيارة أحد الأجهزة الخاصة بالخدمة الذاتية، أو عن طريق موظف التفعيل أو حسابك بالبنك أو حتى الجوازات.
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