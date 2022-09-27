نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض العمل الحر بدون فوائد حتى 120 ألف ريال بالتقسيط لمدة 40 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية يوفر الآن لجميع العاطلين عن العمل والموظفين في القطاعات المختلفة والطلاب بالمملكة برنامج قرض العمل الحر لتشجيع على زيادة دخلهم وفتح مشروعات تساعدهم على رفع مستوى المعيشة لهم بالمملكة العربية السعودية كذلك أتاحت لهم البنك هذا البرنامج بمميزات كثيرة ومن أهمها الحصول على تمويل العمل الحر بدون فوائد إضافية كذلك بفترة سداد مجدولة حتى أربعون شهر على الأكثر بموافقة عن طريق بنك التنمية الاجتماعية ولكن للحصول على الموافقة المطلوبة لابد من توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل والمعلن عنها قبل القيام بالتقديم الإلكتروني عليه.

أهم الضوابط اللازمة للحصول على قرض العمل الحر في السعودية 1444

قرض العمل الحر متاح لجميع العاطلين والموظفين والطلاب ولكن تحت ضوابط وشروط محددة من البنك لابد من الإلتزام بها وتوفيرها بالكامل قبل التقديم على البرنامج التمويلي المتاح الآن لهم عن طريق بنك التنمية الاجتماعية ومن ضمن تلك الشروط توفير الدخل الشهري المسموح بيه أي بحد أقصى 20 ألف ريال سعودي كذلك يجب توفير وثيقة العمل الحر من أجل الحصول على تلك التمويل لذلك سوف نشرح للجميع اليوم كافة الشروط الواجبة:

يشترط إحضار وثيقة العمل الحر قبل التقديم على القرض ويتم إصدارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.

كذلك لابد من الإلتزام بالحد الأقصى للدخل الشهري المطلوب الذي يساوي 20,000 ريال سعودي سواء كان العميل موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.

يجب توفير الضامن السعودي قبل التقديم الإلكتروني على برنامج قرض العمل الحر في السعودية.

لابد من الفحص الجيد للسجل الائتماني من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات الحصول على برنامج قرض العمل الحر للعاطل والموظف والطالب