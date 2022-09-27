نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم الريف 1444 عبر المنصة الإلكترونية للمزارعين reef في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الأفراد عن طريقة التسجيل في دعم الريف، والتي تعتبر واحدة من المنصات التي يتم عن طريقها تقديم الاستعلامات والمعاملات الحكومية حاليا بشكل إلكتروني عبر الإنترنت بالسعودية، حيث يمكن لأي شخص ذات الجنسية السعودية أن ينهي خدماته الحكومية من أي مكان وفي أي وقت، نتعرف على مزيد من التفاصيل حول تلك المنصة وكيفية التسجيل بها عبر السطور القادمة، تابعونا، تتلقى منصة ريف طلبات لحصول ربات المنزل والأسر المنتجة على دعم ريف والذي يعد من أهم برامج الدعم التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية على مدار الفترة الماضية وحقق نجاح كبير وانتشار واسع بين المواطنين العاملين في المجال الزراعي.
دعم ريف للمزارعين والأسر المنتجة
حيث توفر منصة ريف خدمات التسجيل الإلكتروني في الدعم الريفي، ويمكن لكل من أصحاب النشاط الزراعي وصيادي السمك، بالإضافة إلى صغار المزارعين والتجار وربات المنزل التسجيل عبر منصة ريف لدعم الأسر المنتجة، وتعد هذه المباراة واحدة من أنجح المباريات التي تم إطلاقها مؤخرا، بهدف تقديم دعم ومساعدة في شكل مختلف وفريد من نوعه للمزارعين وذلك لمساعدتهم في زيادة الانتاج الخاص بهم وهو ما يصب في النهاية بمصلحة المملكة العربية السعودية بشكل عام من خلال الاكتفاء بالانتاج الزراعي والتصدير إلى الخارج حسب معدل زيادة الانتاج وجودته.
التسجيل في دعم ريف 1444
تعد خدمة “الاستعلام عن دعم الريف” من أهم تلك الخدمات، حيث يمكن لربات المنزل والأسر المنتجة أن يقوموا بتسجيل برنامج الريف من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج الريف، ولكن ينبغي على المواطن الذي يريد أن يحصل على هذا الدعم، أن يقوم بإنشاء حساب جديد خاص به عبر منصة ريف، وفيما يلي سنوضح بالتفصيل كيفية التسجيل على منصة ريف، يمكن التسجيل داخل تلك المنصة من خلال تتبع عدد من الخطوات، والتي تتمثل في الآتي:
- الدخول على منصة دعم ريف
- النقر على زر “إنشاء حساب حديث”.
- إدخال كل البيانات الشخصية اللازمة مثل: الاسم، تاريخ الميلاد، الهوية الوطنية، رقم الهاتف بصورة صحيحة، كلمة المرور.
- ثم إدخال رمز التحقق.
- الضغط على زر “تسجيل” وذلك بعد مراجعة كل البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.
- يجب إدخال رمز التحقق الذي يرسل في رسالة نصية إلى هاتفك.
- وبذلك تم الانتهاء من التسجيل في منصة ريف بشكل ناجح.
- في حالة مواجهة أي عقبات خلال عملية التسجيل، يمكن الاتصال على رقم منصة الريف مجانا للتواصل مع المركز الموحد للاتصال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل في دعم الريف 1444 عبر المنصة الإلكترونية للمزارعين reef على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.