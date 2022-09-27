نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم الريف 1444 عبر المنصة الإلكترونية للمزارعين reef في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الأفراد عن طريقة التسجيل في دعم الريف، والتي تعتبر واحدة من المنصات التي يتم عن طريقها تقديم الاستعلامات والمعاملات الحكومية حاليا بشكل إلكتروني عبر الإنترنت بالسعودية، حيث يمكن لأي شخص ذات الجنسية السعودية أن ينهي خدماته الحكومية من أي مكان وفي أي وقت، نتعرف على مزيد من التفاصيل حول تلك المنصة وكيفية التسجيل بها عبر السطور القادمة، تابعونا، تتلقى منصة ريف طلبات لحصول ربات المنزل والأسر المنتجة على دعم ريف والذي يعد من أهم برامج الدعم التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية على مدار الفترة الماضية وحقق نجاح كبير وانتشار واسع بين المواطنين العاملين في المجال الزراعي.

دعم ريف للمزارعين والأسر المنتجة

حيث توفر منصة ريف خدمات التسجيل الإلكتروني في الدعم الريفي، ويمكن لكل من أصحاب النشاط الزراعي وصيادي السمك، بالإضافة إلى صغار المزارعين والتجار وربات المنزل التسجيل عبر منصة ريف لدعم الأسر المنتجة، وتعد هذه المباراة واحدة من أنجح المباريات التي تم إطلاقها مؤخرا، بهدف تقديم دعم ومساعدة في شكل مختلف وفريد من نوعه للمزارعين وذلك لمساعدتهم في زيادة الانتاج الخاص بهم وهو ما يصب في النهاية بمصلحة المملكة العربية السعودية بشكل عام من خلال الاكتفاء بالانتاج الزراعي والتصدير إلى الخارج حسب معدل زيادة الانتاج وجودته.

التسجيل في دعم ريف 1444

تعد خدمة “الاستعلام عن دعم الريف” من أهم تلك الخدمات، حيث يمكن لربات المنزل والأسر المنتجة أن يقوموا بتسجيل برنامج الريف من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج الريف، ولكن ينبغي على المواطن الذي يريد أن يحصل على هذا الدعم، أن يقوم بإنشاء حساب جديد خاص به عبر منصة ريف، وفيما يلي سنوضح بالتفصيل كيفية التسجيل على منصة ريف، يمكن التسجيل داخل تلك المنصة من خلال تتبع عدد من الخطوات، والتي تتمثل في الآتي: