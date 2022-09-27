نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي edu.moe.gov.sa لحل اسئلة الواجبات وكيفية تسجيل الطالب وولي الأمر في المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة مدرستى هي إحدى المنصات المهمة التي توفرها وزارة التعليم السعودية لتقديم خدمات التعليم عن بعد للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتزويد الطلاب ببيئة تعليمية متقدمة تتيح لهم تحقيق أقصى استفادة من الناحية العملية، وتقديم المزيد من الأدوات والوسائل الممتعة والمفيدة بما في ذلك منصة مدرستي التي تقدم العديد من الأدوات التعليمية مثل القصص التعليمية والألعاب التعليمية ومقاطع الفيديو المتاحة للطلاب على مدار العام يمكن الرجوع إليها في أي وقت من السنة ونوضح لكم فى هذا المقال خطوات تسجيل دخول منصة مدرستى.

تسجيل دخول منصة مدرستي 1444

يمكن إنشاء حساب جديد على منصة مدرستى ببساطة عن طريق اتباع هذه الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى منصة مدرستى.https://edu.moe.gov.sa/

• انقر فوق قسم العودة إلى المدرسة.

• الضغط على خيار “تسجيل جديد”.

• يتم كتابة رقم هويتك أو رقم إقامتك.

• أدخل رقم الجوال.

• انقر فوق أنا لست روبوتًا.

• انقر فوق تحقق.

• تحقق من البيانات الأساسية.

• وأخيراً تأكيد الحساب.

خطوات تسجيل الدخول منصة مدرستي للطالب

يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستى من خلال حساب مايكروسوفت عن طريق الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى منصة مدرستى.https://edu.moe.gov.sa/

• انقر فوق تسجيل الدخول إلى الكادر التعليمى باستخدام حساب مايكروسوفت.

• أدخل البريد الإلكتروني.

• الضغط فوق التالى.

• اكتب كلمة المرور.

• قم بتسجيل الدخول.

• انتقل إلى الصفحة الرئيسية للوصول إلى خدمات المنصة.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي ولى الأمر

يمكن لولي أمر الطالب تسجيل الدخول إلى حساب منصة مدرستي عن طريق نظام نور التعليمي باتباع الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى منصة مدرستى.

• حدد الأيقونة لتسجيل الدخول إلى حساب ولى الأمر.

• اكتب اسم المستخدم في نظام نور.

• أدخل كلمة المرور لنظام نور التعليمي.

• سجل الدخول إلى الصفحة الرئيسية لنظام نور.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب

يمكن للطلاب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستى باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب وكلمة المرور، للوصول إلى الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة، بما في ذلك الوصول إلى الدورات والكتب المدرسية وخطط الدراسة وحل الواجبات المنزلية وتحميل المهام وحل الاختبارات ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية، يمكن الوصول إلى رابط منصة مدرستى من هنا.https://edu.moe.gov.sa/