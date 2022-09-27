نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع 1444 للرجال والنساء وآخر موعد للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين من الشباب السعودي عن رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد كثرت عمليات البحث بشكل كبير خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر سبتمبر للعام الحالي 2022م، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت عن طرح وظائف شاغرة لحملة الشهادات الثانوية والمتوسطة والدبلوم والبكالوريوس بمختلف مناطق المملكة لكل من الرجال والنساء على أن تتوفر عدة شروط ومعايير سنوضحها لكم بالتفصيل خلال المقالة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية التقديم على وظائف وزارة الدفاع في إطار إهتمامنا بموافاتكم بكافة الوظائف العسكرية والحكومية، فتابعونا.

تقديم وظائف وزارة الدفاع

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية التابعة لوزارة الدفاع عن توفر العديد من الوظائف والتي تبلغ 3569 وظيفة للرجال والنساء في مختلف التخصصات على أن يتم فتح باب التقديم حتى يوم 30 سبتمبر 2022 الموافق 4 ربيع الأول 1444ه، فقط كل ما عليك هو الدخول إلى المنصة الموحدة للتوظيف وإتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي للمنصة الوطنية الموحدة.

ثانياً قم بالنقر على أيقونة أنشىء سيرتك الذاتية.

ثالثاً قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

رابعاً قم بتأكيد التسجيل من خلال النقر على الرسالة التي سترسل لك على بريدك الإلكتروني.

خامساً قم بتعبئة كافة البيانات في سيرتك الذاتية.

سادساًَ وأخيراً اضغط على الوظيفة المرادة والملائمة لك.

التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الدفاع عن العديد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات في الصحة العامة والتعليم الصحي وإدارة المستشفيات وصيانة الطيارات، ونوضح لكم الآن كافة المسميات الوظيفية وهي مساعد تخطيط وموظف أمن مدني ومراقب تخطيط وسكرتير وأمين عهدة ومشرف عمال نظافة وممرضة ومفتش جودة ومترجم ومنسق مستندات ومساعد باحث وأخصائي نفسي وقائد طيارة وغيرها من التخصصات التي نوضجها لكم في الصورة المرفقة.

وأخيراً وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن قمنا يتوضيح كافة المعلومات والتفاصيل عن هذا الموضوع الهام، ويسعدنا تلقي اسئلتكم واستفساراتكم بالتعليقات بالأسفل وسنرد عليها فوراً