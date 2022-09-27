تعديل الاسم في بطاقة الإقامة في منصة أبشر

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عمر شويل - جدة تعديل الاسم في بطاقة الإقامة، حيث يمكن لجميع الأفراد المقيمون على أراضي المملكة العربية السعودية أن يقوموا بتعديل الاسم في الإقامة الخاصة بهم، علي أن تكون هذه الإقامات سارية المفعول والصلاحية بناءً علي بعض الخطوات والشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم يرغب في أداء الخدمة والتي قد تم تحديدها من جانب المديرية العامة للجوازات في المملكة، وتحرص المديرية علي تسهيل جميع الخدمات الخاصة بالمواطنين في المملكة من أجل سرعة أداء الخدمة في أي وقت يرغب به المواطن أو المواطنة، وسوف نوفر لكم رابط تعديل الاسم في بطاقة الإقامة.

تعديل الاسم في بطاقة الإقامة

بإمكان جميع المقيمون على أراضي المملكة العربية السعودية، أن يقوموا بتعديل الاسم في الإقامة الخاصة ويسري ذلك للإقامات السارية المفعول وفق عدد من الخطوات التي يجب القيام بها علي النحو التالي:

يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي: منصة أبشر الإلكترونية.

الدخول عبر بوابة الأفراد.

الدخول لقسم الخدمات الإلكترونية.

الضغط على قسم الأحوال المدنية.

الضغط على تبويب مركز الرسائل والطلبات الخاصة بالأحوال المدنية من خلال قائمة الخدمات والنقر عليها.

تحديد الاختيار علي وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

الضغط على خدمة السجل المدني.

النقر على تبويب تغيير الاسم عن طريق اللغة الإنجليزية.

إرفاق صورة خاصة من جواز السفر الخاصة بالمستفيد.

كتابة وصف محدد للطلب وتحميل صورة.

وأخيرا يتم الضغط على تقديم طلب.

ما هي شروط تغيير الاسم في بطاقة الإقامة

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتحديد عدد من الشروط الواجب أن تتوافر في كل متقدم، حتي يستطيع أن يقوم بتعديل الاسم في الإقامة، ومن بين هذه الشروط ما يلي: