نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن حساب المواطن ca.gov.sa برقم الهوية وكيفية التسجيل في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صندوق دعم حساب المواطن سيصدر في اليوم العاشر من كل شهر في التقويم الميلادي، وإذا تزامن موعد الصرف مع أحد الإجازات سيكون تاريخ الصرف قبله أو بعده بيوم، يرغب العديد من المستفيدين من معرفة ما إذا تم نزول الدفعة إلى حسابهم، ويمكنهم الإستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

• قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن..https://www.ca.gov.sa/

• أدخل رقم الهوية للمستفيد.

• قم بكتابة رقم التحقق الموضح في الصورة.

• انقر فوق دراسات الأهلية.

• بعد ذلك تظهر نتائج البحث عن بيانات المستفيد.

الاستعلام عن حساب المواطن

يمكنك الإستعلام عن حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التلية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن

• اكتب رقم الهوية في المكان المخصص.

• كتابة كلمة المرور.

• اكتب رمز التحقق المرئي.

• انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

• حدد “استعلام عن حساب مواطن”.

• أدخل رقم الهوية ليتم الاستعلام عنها.

• انقر لعرض الخيارات.

• ثم ستظهر نتائج الاستعلام.

رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية اذا نسيت كلمة المرور

حساب المواطن هو أحد برامج الدعم التي تستخدمها المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة وذوي الدخل المنخفض في المملكة العربية السعودية، وحددت المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الراغبون في التسجيل فى حساب مواطن، يمكن التسجيل والاستعلام بشكل مباشر من خلال الرابط التالى ca.gov.sa.

ما هي شروط التسجيل في حساب المواطن

يجب أن تتوافر بعض الشروط حتى تتمكن من التسجيل فى حساب المواطن:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

• يجب أن يتمتع المتقدم بحسن سير وسلوك.

• يشترط الإقامة في المملكة العربية السعودية.

• تقديم المستندات التي تثبت الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب.

• يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا أو أكبر.

• أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي.

• التأكد من صحة البيانات المدخلة.

• إذا كان المتقدم موظفًا يجب أن يقدم وثيقة توضح قيمة الراتب الشهري.

• يجب أن الدخل السنوي الشخصي أقل من 20 ألف ريال سعودي.

• إذا كان المتقدم طالبًا جامعيًا فيجب عليه تقديم المستندات التي تثبت إقامته في السكن الجامعي.