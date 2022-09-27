نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نزوله بأيام قليلة تعرف على موعد إيداع الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال أيام قليلة وستبدأ وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية في صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر للمستفيدين المؤهلين للحصول على الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، ويأتي الدعم المالي الشهري من مساعدة الحكومة السعودية لعدد كبير من المواطنين محدودى الدخل لمساعدتهم على تلبية احتياجات دعم الحياة والأسرة، حيث يهتم المواطنون المستفيدون في برامج الضمان الاجتماعي المطورة من معرفة موعد إيداع الضمان الإجتماعى والحصول على مخصصات مالية لدعم التنمية والاجتماعية التى توافرت فيها الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي

يتسائل العديد من المواطنين المستفيدين من دعم برنامج الضمان الإجتماعي عن موعد إيداع الضمان الإجتماعى إلى حسابهم بعد تحديد أهليته وفقًا لشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن الوزارة تبدأ في إيداع الضمان الإجتماعى في الحسابات المصرفية للمستفيدين من اليوم الأول من كل شهر ميلادى، أما بالنسبة لهذا الشهر فهو يوافق يوم السبت باعتباره عطلة رسمية، لذا سيتأخر الدعم حتى يوم الأحد 2 أكتوبر 2022.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1444

يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية لتلقي معاشات الضمان الاجتماعي:

• يجب أن يكون المتقدمون سعوديين ومقيمين في المملكة.

• توافر معايير حيازة واستخدام الثروة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

• توفر كافة متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين منها:( الحالة الصحية- التعليم- خدمة المجتمعية- المؤهل ).

• يجب ألا يقل الدخل المحسوب للأسرة أو الشخص المستقل عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

• يجب ألا يقل الدخل عن 500 ريال سعودي وبحد أقصى 1100 ريال سعودي.

• بالنسبة للمجموعات غير القادرة على العمل فإن برامج التدريب والتوظيف مطلوبة داخل المملكة.

• يستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية: (زوجة السعودى- المطلقة من سعودي أو أرملته- ذوى الإعاقة وأيتام وأرامل يمتلكون بطاقات تنقل- أبناء الأرامل السعوديات أو المطلقات من الأجانب).

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي

يتم تقديم المستندات التالية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتسجيل في الضمان الاجتماعي:

• إذا كان مقدم الطلب غير سعودي يجب تقديم إثبات الهوية.

• إذا كان المستفيد من ذوي الإعاقة يجب تقديم وثائق الإعاقة الرسمية.

• في حالة تقديم طلب معاش نيابة عن عائلة يجب تقديم جميع بيانات أفراد العائلة بشكل منفصل لكل فرد.