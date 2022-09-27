جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل ثلاث فصول.. وموعد الاجازات

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عمر شويل - جدة التقويم الدراسي الجديد 1444 بعد التعديل، هناك الكثير من التساؤلات من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول جدول التقويم الدراسي الجديد 1444 بعد التعديل الذي نشرته وزارة التعليم السعودية على حسابها الرسمي قبل بدء العام الدراسي الجديد بعدة أيام، والذي أكدت على استمرار العمل به بشكل نهائي وفقاً للخريطة الزمنية المحددة التي تشمل ثلاث فصول دراسية على مدار العام، وقد أضافت وزارة التعليم مؤخراً مواعيد الاختبارات النهائية الخاصة بكل فصل دراسي، وفى الآتي ننشر لكم خطة التقويم الدراسي 1444 النهائية موضحة بالإجازات الرسمية التي تشتمل عليها.

جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

تعرف على جدول التقويم الدراسي للثلاث فصول الدراسية مع موعد الاختبار النهائي الخاص بكل فصل دراسي بعد تعديله وذلك على النحو التالي:

بداية الفصل الدراسي الأول: يوم 28 أغسطس 2022، الأول من صفر 1444.

موعد اختبار الفصل الدراسي الأول: 14 نوفمبر 2022، 20 ربيع الآخر 1444.

بداية أجازة الفصل الدراسي الأول: 24 نوفمبر 2022، 30 ربيع الأخر 1444.

بداية الفصل الدراسي الثاني: يوم 18 ديسمبر 2022، 10 جمادى أول 1444.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني: يوم 20 فبراير 2023، الأول من شعبان 1444.

بداية أجازة الفصل الدراسي الثاني: 2 مارس 2023، 10 شعبان 1444.

بداية الفصل الدراسي الثالث: 12 مارس 2023، 20 شعبان 1444.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث: 12 يونيو 2023، 23 ذو القعدة 1444.

بداية أجازة نهاية العام الدراسي: 22 يونيو 2023، 4 ذي الحجة 1444.

موعد الاجازات بجدول التقويم الدراسي 1444

اجازة اليوم الوطني السعودي: 25,26 صفر 1444، 21,22 سبتمبر 2022.

اجازة نهاية أسبوع مطولة بالترم الأول: 16,17 أكتوبر 2022، 20,21 ربيع الأول 1444.

اجازة نهاية أسبوع مطولة ثانية بالترم الأول: 10 نوفمبر 2022، 16 ربيع الآخر 1444.

اجازة نهاية أسبوع مطولة بالترم الثاني: 24 جماد الأول 1444، 18 ديسمبر 2022.

اجازة نهاية أسبوع مطولة ثانية بالترم الثاني: 22,23 جمادى الأخر1444، 15,16 يناير 2023.

اجازة يوم التأسيس: 2,3 شعبان 1444، 22,23 فبراير 2023.

اجازة عيد الفطر المبارك: 22 رمضان 1444، 13 أبريل 2023.

اجازة نهاية أسبوع مطولة بالترم الثالث: 10,11 ذو القعدة 1444، 28,29 مايو 2023.

اجازة نهاية العام الدراسي: 4 ذو الحجة 1444، 22 يونيو 2023.

وهذا كان التقويم الدراسي 1444 بعدما قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية بالموافقة عليه ويتم تطبيقه بداية من شهر سفر 1444 مع الإعلان عن عودة الجميع من الإداريين والمعلمين إلى الحضور بشكل كامل.