نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف وزارة الدفاع 1444 عبر my.gov.sa فتح باب التوظيف حتى 4 ربيع أول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن وظائف وزارة الدفاع 1444، حيث يوجد عدد من الوظائف الشاغرة في جميع مناطق المملكة، وتتاح الوظائف للرجال والنساء الحاصلين على شهادات متوسطة أو ثانوية أو دبلوم أو بكالريوس، ويذكر أن هذه الوظائف تابعة للادارة العامة للخدمات الصحية، وبدأ التقديم على وظائف وزارة الدفاع حاليا 1444 وسيستمر حتي يوم 30 سبتمبر الجاري.

وظائف وزارة الدفاع 1444

يتصدر البحث عن وظائف وزارة الدفاع 1444 جميع محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الوظائف، حيث يبلغ عدد الوظائف التي تقدمها وزارة الدفاع السعودية والتابعة للادراة العامة للخدمات الصحية نحو 3569 وظيفة متعددة التخصصات، واشارت وزارة الدفاع أن التقديم متاح حاليا وينتهي يوم 30 سبتمبر الجاري، الموافق الجمعة 4 ربيع أول 1444، ويذكر أنه يوجد عدد كبير من التخصصات المطلوبة والتي منها: “صحة عامة، ادارة مستشفيات، تعليم صحي، وظائف التمريض في جميع التخصصات، طيارين، صيانة طيارات”، ويكون العمل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية فيكون في المناطق التالية: “المنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطي، والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الغربية”.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1444

ويستمر التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1444 من اليوم وحتي 30 سبتمبر 2022 الموافق 4 ربيع أول 1444، ويتم التقديم بشكل الكتروني عبر الرابط المُفعل للتقديم على شبكة الانترنت، بإتباع الخطوات التالية:

أولًا التوجه مباشرة إلى رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع .

. بعد ذلك يجب الضغط على مربع أنشئ سيرتك الذاتية.

ومن ثم يجب عليك القيام بتدوين كافة المعلومات المطلوبة منك بالموقع لتسجيل.

بعدها سوف تصلك رسالة على البريد الالكتروني، وذلك لتأكيد التسجيل.

ثم القيام بكتابة سيرتك الذاتية وتعبئة كافة الخانات المخصصة لذلك.

وفي الاخير قم بالتقدم على الوظيفة المناسبة لك.

ويذكر أن جهات العمل في وظائف وزارة الدفاع 1444 كثيرة منها، “مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، الاخلاء الطبي الجوي، مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، مستشفى القوات المسلحة بالجبيل، مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، مستشفى القوات المسلحة بنجران، وعدد من أماكن وجهات العمل الاخري لوظائف وزارة الدفاع 1444.