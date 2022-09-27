نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. رابط دخول مديري وزارة الصحة erp.moh.gov.sa لمنسوبي الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة مديري لمنسوبي وزارة الصحة السعودية يمكنكم من خلالها طلب الاجازات وإنهاء العديد من الإجراءات من خلال منصة مديري وزارة الصحة الإلكترونية، وغيرها من الإجراءات المماثلة لها، وسوف نوضح رابط تسجيل دخول مديري وزارة الصحة سوف نوضحه لقراء موقعنا، فخدمة “مديري” هذه قد قامت وزارة الصحة بالسعودية بإطلاقها، حيث تعتبر خدمة مديري من الخدمات الإلكترونية العامة التي توفر للموظفين والعاملين عدد كبير للغاية من الخدمات الذاتية، ومن أبرز وأهم هذه الخدمات، تقديم الطلبات المتعلقة بالإجازات، ولذلك سوف نقوم بتخصيص هذا المقال لكم حتى نتحدث باستفاضة عن خدمة مديري erp moh gov sa التابعة لوزارة الصحة السعودية، والجدير بالذكر أن هناك العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة عبر منصة مديري التابعة لوزارة الصحة بالسعودية.

مديري وزارة الصحة

من خلال مديري يمكن لمنسوبي وزارة الصحة تمديد الأجازة أو طلب اجازة أو إلغائها، وأطلقت وزارة الصحة منصة مديري على شبكة الإنترنت وكذلك إطلاق تطبيق مديري على الآندرويد وابل ستور، وذلك لمساعدة منسوبي الوزارة في قضاء حوائجهم الكترونياً بكل سهولة، كما أن وزارة الصحة بالسعودية أطلقت خدمة مديري erp.moh.gov.sa وهي تكون خدمة إلكترونية توفر لجميع مستخدميها كافة الخدمات الذاتية، إذ أنها سوف تصبح الطريقة الوحيدة حتى يمكنهم تقديم طلب خاص بالإجازات بجميع أنواعها، وكافة ما يرتبط بالموظفين، ولهذا ينبغي على جميع العاملين أن يقوموا بتسجيل دخولهم في ذلك الموقع، حيث أنه يقوم بتوفير العديد من المجهود والوقت بغير شقاء، وفيما يلي سوف نتحدث عن الآلية الخاصة بعملية تسجيل دخول مديري الصحة السعودية بالتفصيل.

خدمة مديري وزارة الصحة

خدمة مديري هى خدمة إلكترونية يمكن لجميع الموظفين في وزارة الصحة معرفة جميع المعلومات الخاصة بهم، ومن أهمها بيانات خاصة بالعمل و بيانات خاصة بالاستحقاقات والرواتب، ويتيح تطبيق خدمة مديري إجراء مكالمات فورية، والتحدث مع ممثلي الاستفسار والنظام، في هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة التسجيل في تطبيق خدمة مديري تابعوا معنا.

موارد وزارة الصحة خدمة مديري

تسعى وزارة الصحة لتقديم جميع الخدمات إلى موظفي وزارة الصحة بصورة سهلة و آمنة، دون التكدس والزحام أمام المؤسسات، لذلك قامت وزارة الصحة بإصدار تطبيق خدمة مديري ويعمل هذا التطبيق على توفير خدمات كثيرة مهمة للموظفين في وزارة الصحة، بالتالي تساعد الوزارة في توفير الجهد والوقت، لذلك جميع العاملين بوزارة الصحة يبحثون عن معرفة التسجيل في خدمة مديري وزارة الصحة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال الأسطر التالية طريقة التسجيل في

إنشاء حساب خدمة مديري وزارة الصحة

إن جميع الجهات الصحية تمنح للموظفين بها التسجيل بخدمة “مديري” وهذا حتى يستطيعوا أن يقوموا بالاستفادة من جميع الخدمات التي تمنحها، وفي العادة يمكن التسجيل في خدمة مديري من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع وزارة الصحة السعودية والمتابعة.

ادخل على التطبيقات الحكومية.

الدخول على “خدمة مديري”.

سجل دخولك عن طريق إدخال البريد الإلكتروني واسم المستخدم، ورمز المرور.

قم بإدخال اسم الوظيفة والمهنة.

قم بإدخال اسم المؤسسة، ولابد أن تتبع وزارة الصحة بالسعودية.

ادخل على أيقونة (تسجيل).

في النهاية انتظر قليلًا حتى تصل إليك رسالة تأكيد.

رابط خدمة مديري وزارة الصحة



تستطيع أن تسجل دخولك بخدمة مديري عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على رابط خدمة مديري وزارة الصحة ومتابعة الخطوات.

ادخل اسم المستخدم ورمز المرور.

ادخل على كلمة (دخول).

إذا واجهتك مشكلة حين تسجل الدخول ادخل على (المساعدة في تسجيل الدخول).

إن قمت بتسجيل دخولك لأول مرة ادخل على (التسجيل).

قم باختيار اللغة الملائمة لك، كذلك يوفر الموقع الخيار الخاص بصلاحية الوصول.

تطبيق مديري

إن وزارة الصحة بالسعودية قد قررت أن تخصص تطبيق مديري في الهواتف المحمولة، وهذا من جانب التيسير على منسوبي وزارة الصحة السعودية، والموظفين الخاصة بالمؤسسات الصحية بالسعودية، وتستطيعوا تنزيل تطبيق مديري واستخدامه حين تشاؤون بغير الحاجة للتوجه لمكاتب الوزارة، وذلك للدخول على خدمة مديري تعريف بالراتب ويتم تنزيل تطبيق مديري عن طريق ابل ستور للآيفون وجوجل بلاي للاندرويد.

خطوات التسجيل في نظام موارد

يستطيع جميع العاملين في وزارة الصحة التسجيل في هذا التطبيق الرائع تطبيق خدمة مديري وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بموارد.

بعد الدخول بنجاح قم بالنقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم ظهور خانتين واحدة خاصة بكلمة المرور والثانية لاسم المستخدم.

في المكان المخصص لاسم المستخدم قم بتدوين البريد الإلكتروني الخاص بك، بعد ذلك يتم كتابة الرقم الخاص بك في خانة كلمة المرور.

إذا كنت تسجيل في التطبيق لأول مرة سوف تظهر أمامك خانة يتم تحديد نوع العمل فيها، ثم قم بتدوين كلمة المرور، بعد ذلك يتم الضغط على تنفيذ.

يتطلب منك تحديد نوع العمل، سواء كنت مدير أو موظف.

ستظهر أمامك خانة مكتوب فيها موافقة، وذلك بعد التأكد من صحة كافة البيانات الشخصية التي قمت بإدخالها.

أنقر على كلمة موافق من أجل استكمال باقي التسجيل.

ستظهر أمامك كافة البيانات التي أدخلتها بعد ذلك اضغط على كلمة تنفيذ للتأكد عليها.

يتم تنفيذ طلبك بنجاح و يتم إرسال رسالة للجهات المختصة، بعد ذلك يتم إرسال إشعار يؤكد على أن حسابك على الموقع بالفعل.

الخدمات التي يوفرها نظام موارد

يقوم نظام موارد خدمات كثيرة سوف نتحدث عن بعض منها وهي: