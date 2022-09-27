استعلام الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa 1444 رابط الدخول

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عمر شويل - جدة نرفق رابط استعلام الضمان الاجتماعي المطور نفاذ 1444 في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث تتيح المنصة إمكانية تسجيل دخول حسابك في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بتعبئة بيانات أبشر للمستفيد الرئيسي أو عن طريق إدخال معلومات تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور التي تتمثل في رقم الهوية وكلمة المرور، ثم تعبئة رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول، وذلك في ظل ترقب المتقدمين الجدد على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1444 إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق الدفعة العاشرة لشهر سبتمبر 2022م، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التسجيل في الضمان المطور واستعلام حالة الطلب، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني للتواصل مع الدعم الفني.

استعلام الضمان الاجتماعي المطور نفاذ

تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق منصة جديدة خاصة فقط ببرنامج الضمان الاجتماعي بعد الإعلان عن سريان نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444، وأكدت على نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى هذه المنصة وهي بوابة الدعم والحماية الاجتماعية، بينما أفردت لنظام العمل أو الموارد البشرية منصة خاصة به وهي منصة “قوى”.

وتم التأكيد على استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال منصة الدعم فقط بعد إغلاق باب التقديم على الضمان من خلال الموقع القديم للضمان الاجتماعي، وبذلك لا يتاح تقديم ضمان اجتماعي جديد سوى من خلال منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور إلكترونياً عن طريق النت فقط دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب وأفرع الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

وبعد الانتهاء من تسجيل مستخدم جديد في موقع الضمان الاجتماعي، يتاح التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بإكمال البيانات والمعلومات المطلوبة للمستفيد الرئيسي وتابعيه إن وجد، ثم تتم دراسة الطلب من جانب اللجنة المختصة، وهنا تأتي حاجة المتقدم للتعرف على حالة الأهلية والاستحقاق لمعرفة هل سيكون ممن هم مؤهلون للحصول على معاش الضمان الاجتماعي أم لا.

ولمعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق يتم تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم إدخال بيانات الدخول المطلوبة وهي رقم الهوية أو السجل المدني وكلمة المرو، كما يمكن الدخول على الحساب من خلال النقر على تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم إدخال بيانات أبشر.

وسيتم إرسال رمز التحقق أو كلمة المرور المؤقتة على الجوال المسجل، قم بإدخالها، ومن ثم التحويل إلى الحساب في موقع الضمان المطور، وللاستعلام عن حالة الطلب يتم النقر على الطلبات من القائمة العلوية بالصفحة الرئيسية، ثم النقر على رمز العين أسفل الإجراء، وسيتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بالطلب، ومن يرغب في الحصول على رابط الضمان الاجتماعي الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط استعلام الضمان الاجتماعي المطور نفاذ (sbis.hrsd.gov.sa).

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

عرفت الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي المطور بأنه نظام حماية اجتماعية وتكافل اجتماعي، حيث يستهدف برنامج الدعم كافة الأفراد والأسر الأكثر والأشد حاجة للدعم المالي ممن تنطبق عليهم شروط القبول في البرنامج، وذلك لتقديم الدعم المناسب لهم لرفع مستوى حالتهم الاقتصادية وتمكينهم لتحسين حالتهم المعيشية بتوفير الحد الأدنى من المتطلبات الرئيسية.

بالإضافة إلى سعي الوزارة لتحقيق الاستقلال المالي للمستحقين وتحويلهم من حالة الاحتياج إلى الأموال لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسرة إلى أفراد منتجين عن طريق برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، إلى جانب تقديم خدمات البحث عن فرص العمل المناسبة للمستحقين القادرين على العمل.

وقد وضعت الوزارة آليات جديدة من شأنها ضمان مساعدة الأفراد المستحقين عند حدوث أزمة أو كارثة، وأرست كافة الوسائل والتدابير لمعالجة حالات الاحتياج المالي، ومن جانبها أكدت على أن موارد أموال الضمان الاجتماعي في النظام المطور تأتي من المصادر التالية: