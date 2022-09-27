نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 وإتاحة الفرصة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور القديم وصرحت أيضاً عن تاريخ الانتهاء من التسجيل حتي 30/10/2022 الميلادي، وقامت بوضع شروط للتسجيل واكدت أيضاً أن في حالت تعدد الأفراد في الأسرة يأخذ كل واحد مبلغ مستقل عن الاخر، واكدت أيضا عند تكوين المنازل صرحت بأن يكون كل منهم مستقل عن الاخر، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 ومد فترة التسجيل حتي شهر أكتوبر.

موعد انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور صفر 1444

اعلنت وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد لتتيح الفرصة للمستفيدين المسجلين في الضمان المطور القديم والتسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان ومده حتي 5/4/1444ه الموافق 30/10/2022.

طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور 1444

يمكن للأشخاص المستفدين التسجيل في موقع الضمان الجديد 1444 من خلال الخطوات الاتية:-

الدخول على موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور. اضغط على أيقونة الخدمات الالكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية. ثم نضغط على انشاء حساب جديد. قم بتسجيل البيانات المطلوبة رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف. سوف يتم إرسال رم التحقق الي رقم الجوال المدخل. إدخال رمز التحقق المرسل والضغط على توثيق. تسجيل الدخول الي المنصة باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

هناك بعض الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي :-

ان يكون المتقدم يملك الجنسية السعودية ويقيم دائماً في المملكة.

زوجة السعودي ومطلقته وأرملته ولها أبناء سعوديين ومقيمة هي وأبناء في المملكة إقامة دائمة وسارية.

أبناء المراءة المطلقة او الارملة من زوج غير سعودي وتقيم في المملكة مع أثبات واجهه بمستند رسمي مع توافر إقامة سارية.

الاشخاص ذوي الاعاقة والايتام ذوات الايتام ويشترط ان تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.

ان يقل الدخل المحتسب للمستقل او الاسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات او أصول مسجلة باسمه.

ان يكون المتقدم مستفيد من الضمان وألا يكون مسجل في مراكز السجون.

الحد المانع لدعم الضمان الاجتماعي

توجد بعض الحدود لمن يستحق الدعم من الضمان الاجتماعي المطور الجديد وهي كالآتي:-

الأسرة المكونة من فرد واحد الحد المانع لها 1100 ريال سعودي.