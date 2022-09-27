نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة موبايلي على آيفون 14 الجديد وشروط التقسيط للعملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط أيفون 14 من موبايلي، أعلنت شركة موبايلي للهواتف عن الحجز المسبق لهاتف آيفون 14 من خلالها لمن يرغب في امتلاك الهاتف الجديد من شركة آبل الأمريكية حيث تعتبر شركة موبايلي من أولى الشركات التي أعلنت عن حجز الهاتف من خلالها بالإضافة إلى وجود مزايا عند شراء آيفون 14 من خلالها مثل التقسيط المرن للعميل أو الهدايا المقدمة مع الهاتف والعديد من العروض التي لا حصر لها والتي تسعد العملاء باستمرار وللتعرف على طريقة حجز آيفون 14 بالتقسيط من موبايلي تابعوا معنا.

عروض موبايلي على آيفون 14

تقدم شركة موبايلي عروض مميزة عند شراء هاتف آيفون 14 للعملاء المشتركين في إحدى الباقات التالية:

واجد بلس.

واجد اكسترا.

باقة راقي.

واجد سمارت.

وتتمثل هذه العروض فيما يلي:

باقة راقي

الحصول على آيفون 14 بالقسط مع التوصيل المجاني للمنزل، بالإضافة إلى خصم 7200 ريال عند تجديد العقد لسنة وخصم 5400 ريال عند زيارة أحد فروع موبايلي.

باقة واجد اكسترا

وكذلك عملاء باقة واجد اكسترا لهم خصم 1200 ريال لمدة سنة وشهر واحد عند شراء آيفون 14.

باقة واجد بلس

عند شراء آيفون 14 بالتقسيط يتم خصم 600 ريال من قيمته والتوصيل مجانًا للمنزل.

باقة واجد سمارت

قيمة الخصم لأصحاب تلك الباقة عند امتلاك آيفون 14 بالتقسيط هو خصم 800 ريال عند التقسيط لمدة عام.

شروط تقسيط أيفون 14 من موبايلي

أوضحت شركة موبايلي أن الهاتف يتاح بالتقسيط لعملاء معينين فقط هم أصحاب باقات مفوتر 100 حتى 400 ريال وحينها يجب توفير تلك الشروط القادمة لامتلاك الهاتف بسهولة: