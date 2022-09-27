الاختبارات المركزية للابتدائية السعودية

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عمر شويل - جدة الاختبارات المركزية للابتدائية في السعودية .. يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وكذلك أولياء الأمور عن ما هي الاختبارات التي تسمى بالمركزية والمقررة على الطلاب في بعض الصفوف في المرحلة الابتدائية ونجيب على ذلك بأنها هي عدة اختبارات موضوعة خصيصًا من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية وذلك بغرض القياس الكامل لمستوى الطلاب ومعرفة مدى تصحيلهم وفق تقرير لكل معلم عن المستوى الذي وصل إليه الطالب من أجل تنمية مهارات الطلاب وتقوية استيعابهم واستخدام الطرق الملائمة لهم في التعلم وتحقيق أقصى استقادة من طرق التعليم عن بعد عن طريق منصة مدرستي التعليمية الشهيرة.

الاختبارات المركزية للابتدائية

وقد وضحت وزارة التربية والتعليم السعودية عدة إرشادات على الطلاب وكذلك للمعلمين الانتباه لها.

أثناء أداء تلك الاختبارات وذلك من أجل أن يستطيع كل طالب من الطلاب المفروض عليهم.

الامتحان الإجابة عليهم بكل سهولة وأريحية من أجل تنمية المهارات بكل سهولة ويسر.

وتلك الإرشادات أهمها أن الاختبارات الخاصة بالقراءة تنقسم إلى نصفين ولابد من الإجابة عليها .

كلها وقد نوهت على كل الطلاب القراءة الجيدة للأسئلة والنصوص المذكورة من أجل معرفة.

طرق الإجابة على السؤال وكذلك بطريقة جيدة والتأكد من الإجابة والرد على الأسئلة الكاملة.

في كل الاختبارات قبل أن يقوم بالضغط على كلمة إنهاء الاختبار وكذلك إرسال الاجابات.

وإذا كنت تتسائل عن الحل الكامل الخاص بالاختبارات المركزية للصف الخامس في المرحلة الابتدائية.

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية منصة خاصة بالاختبارات وأداءها عن طريق الدخول إليها.

عبر مواقع البحث وبعداه تقوم بالتسجيل فيها عبر حسابك الشخصي من مايكروسوفت للطالب.

وبعدها تقوم بالضغط على ظهور للرابط الخاص بدخول الاختبار.

وتختار من بينها المكان المخصص للاختبارات التي توجد على يمينك .

أما بالنسبة للحل والإجابة الخاص بالاختبارات المركزية لطلبة الصف السادس الابتدائي.

فكل ما عليك فعله هو الدخول على المنصة المخصصة للاختبارات .

وبعدها تقوم باختيار كلمة الاختبارات النشطة وبعدها تختر دخول للاختبار.

وبعدها تقوم بالبحث عن الاختبار الخاص بالاختبارات المركزية.

ويطلب منك الموقع تسجيل الدخول وكتابة البيانات وبعدها تقوم بالدخول إلى الاختبار.

وتجيب على الأسئلة بعد قراءة كافة التعليمات .