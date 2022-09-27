نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لـ التسجيل في حساب المواطن عبر الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل طريقة لـ التسجيل في حساب المواطن عبر الجوال .. تكثر عمليات البحث على المواقع الإلكترونية والبحثية على موقع الإنترنت الخاصة بالمملكة العربية السعودية من المواطنين والمواطنات في المملكة عن أسهل الطرق من أجل التسجيل في البرنامج حساب المواطن السعودي الدعمي عبر استخدام الهاتف الجوال وبالخطوات من أجل الحصول على الراتب الشهري الداعم مم وزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية والذي يهدف إلى تقوية ودعم المواطنين ذوي الدخل المحدود والفئات الأولى بالرعاية وكذلك الأسر الضعيفة وقليلة الدخل ويمكن الاستحقاق الخاص بالدعم عن طريق عدة شروط تم وضعها من أجل إمكانية تسجيل الشخص في ذلك البرنامج وصرف الاستحقاق الخاص به.

التسجيل في حساب المواطن عبر الجوال

ويمكنك اتباع هذه الخطوات من أجل تسجيل الدخول في برنامج حساب المواطن بشكل سهل.

وبسيط من خلال الهاتف الجوال الشخصي الخاص بالفرد عبر المنصة لحساب المواطن.

قم أولًا بفتح الهاتف الجوال الخاص بك وتوصيله بالإنترنت وبعدها قم بالتوجه إلى المنصة الخاصة.

بـ حساب المواطن على الإنترنت وبعدها اختر كلمة تسجيل الدخول كمستخدم جديد.

في برنامج حساب مواطن السعودي وبعدها قم بكتابة كافة البيانات الشخصية للفرد.

في الأماكن المخصصة لها ومن البيانات المطلوبة رقم الهوية وكلمة السر.

وبعدها قم بكتابة البيانات واضغط على كلمة استعلام عن حساب المواطن.

أما بالنسبة للشروط المحددة من أجل إمكانية الفرد للتسجيل في حساب المواطن.

فيمكن أن يعرف الشخص مدى أحقيته في الحصول على هذا الراتب الشهري الداعم من البرنامج .

الذي يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشروط.

أن يكون الشخص قد تجاوز عمره الـ 18 سنة وكذلك أن يكون لديه دخل خاص به .

بجانب ذلك أن يكون هنالك محل إقامة خاص بالفرد وينفصل فيه عن أسرته.

وإلا سيكون تابعًا للأسرة التي يسكن معها ويمكن للعازب أو الغير متزوج سواء ذكر أو أنثى.

أن يتقدم لهذا البرنامج.

وبالنسبة للبيانات الشخصية التي تطلب منك للدخول والتسجيل في الموقع فكل ما عليك فعله.

هو أن تحدد الحالة الاجتماعية وكذلك الحالة الصحية الخاصة بالفرد وإمكانية حصوله على عمل .

ومدى قدرته على أداء العمل بجانب تحديد المستوى الدراسي الخاص بالفرد .

وكذلك اختيار النوع الخاص بالسكن ونوعه بجانب الحالة الخاصة بالمنطقة الموجود بها.