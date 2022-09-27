نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام جدارة للتقديم على الوظائف التعليمية والإدارية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في نظام جدارة للتقديم على الوظائف التعليمية والإدارية السعودية .. يتسائل العديد من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية عن الطريقة الخاصة والخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في نظام جدارة الحكومي الرسمي الخاص بالتسجيل والتقديم في الوظائف الخاصة بالمناصب التعليمية وكذلك الإدارية والوظائف الحكومية بشكل عام في المملكة العربية السعودية للعام 1444 وقد أطلقت المملكة العربية السعودية عن طريق حكومة خادم الحرمين الشريفين في الفترة والآونة الأخيرة عدة منصات حكومية تساعد الوزارات في أداء الخدمات وتقديمها للمواطنين بشكل إلكتروني من أجل رقمنة تلك الخدمات والتي من بينها نظام جدارة الإلكتروني المنصة التعليمية الخاصة بتسكين الشباب والخبرات في الوظائف التعليمية والتي تساعد كذلك الحكومة في الاختيار من بين المتقدمين والوصول إلى الجميع بشكل أسهل .

التسجيل في نظام جدارة

ويقدم نظام جدارة الإلكتروني التعليمي عدة خدمات أخرى إلكترونية من أجل المواطنين دون الحاجة.

إلى زيارة الإدارات والمؤسسات التعليمية والحكومية التي تعتبر مسؤولة عن هذه الخدمات.

فقد وصل عدد زوار الموقع ومستفيدي الحدمات منه إلى 2 مليون شخص داخل المملكة .

وإذا كنت تتسائل عن الطريقة الخاصة بالتسجيل في الموقع من أجل الحصول على وظيفة.

أو التقديم في الوظائف التعليمية والإدارية فاتبع هذه الخطوات.

قم في البداية بالدخول عبر أي هاتف متصل بالإنترنت إلى موقع جدارة الرسمي .

وبعدها اختر إنشاء حساب خاص بالفرد المستخدم وبعدها قم بكتابة البيانات الشخصية والخاصة بالفرد.

وهي تاريخ الميلاد والجنس وكذلك رقم الهوية وبعدها سيظهر أمامك رمز كودي أو مرئي.

قم بكتابته واضغط على كلمة استمرار وبعدها ستقوم بمراجعة كافة البيانات المذكورة .

وإدخال المعلومات الشخصية والصحية وكذلك طريقة التواصل عبر القنوات المختلفة.

واكتب رقم الجوال والبريد الإلكتروني واضغط على كلمة التسجيل.

أما عن طريقة التقديم في تلك الوظائف الإدارية وكذلك التعليمية بعد التسجيل في موقع جدارة.

فيمكن لكلًا من المعلمين وكذلك المعلمات داخل المملكة بالتقديم عبر الدخول إلى الموقع.

وعمل تسجيل دخول وإدخال البيانات الخاصة بهم وهي رقم الهوية وكذلك كلمة المرور.

وتحديد جنس الشخص والرمز المرئي وبعدها الضغط على الدخول .

واختيار كلمة التقديم على وظائف موقع جدارة وتقوم بإدخال البيانات الخاصة بالوظائف .

واختيار الوظيفة المراد التقديم فيها وإدخال القائمة الشخصية وإدراج الوظائف بها .

والضغط على كلمة حفظ والاطلاع بعدها على الوظائف المتاحة والمتوفرة عبر المنصة .

واختيار منها الوظيفة المناسبة واقرأ الشروط والأحكام واضغط على مواقع .

وقم برفع كافة الأوراق الرسمية الصحيحة التي تثبت صحة بياناتك واضغط على كلمة تقديم.