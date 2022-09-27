نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الهواتف من جرير السعودية وعروض اللابتوب والساعات الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات الهواتف من جرير السعودية وعروض اللابتوب والساعات الذكية .. يبحث الكثير من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية عن موسم العروض أو التخفيضات التي تقدمها المتاجر وكذلك السلاسل التجارية الكبرى والشركات والمواقع الإلكترونية على الأجهزة الكهربائية والذكية وكذلك الهواتف والجوالات الحديثة بجانب اللابتوبات والساعات الذكية والاسمارت فالعديد منهم رغم حاجتهم إليها إلا أنهم ينتظرون العروض الشهيرة والكبيرة ومواسم العروض الخاصة بالمدارس وكذلك اليوم الوطني السعودي وغيرها من المواسم من أجل الاستفادة من هذه العروض والخصومات والتي من بينها مكتبة جرير ومتاجرها التي تعلن عن العروض الكبرى والقوية والتخفيضات الكبيرة على الشاشات والأجهزة الذكية والساعات الاسمارت بجانب الهواتف الذكية. تخفيضات الهواتف من جرير السعودية وجاءت سلسلة الخصومات وكذلك العروض المقدمة من شركة مكتبة جرير التي تدير الكثير . من المتاجر الإلكترونية والمتاجر الكبرى والسلاسل على مستوى المملكة العربية السعودية . تخفيضات وعروض كبيرة مقسمة بالنسبة للجوالات وتختلف من الشاشات إلى اللابتوبات. وكذلك الساعات الاسمارت الذكية فكذلك امتدت الخصومات إلى الطابعات . وقد أعلنت عنها مكتبة جرير عن هذه الخصومات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل. الاجتماعي فيس بوك معلنة الماركات وكذلك الإمكانيات والإصدارات. ومميزات كل جهاز بعد وقبل الخصم. وإذا كنت تريد أن تتعرف على أبرز العروض فنذكر بعضها في المقالة ونترك لك الرابط الكامل. للعروض سواء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي والخاص بشركة مكتبة جرير. وكذلك الصفحات والقنوات الرسمية للشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء أكانت فيس بوك. أو توير فمن أبرز العروض هاتف شاومي 12 ذو السعة 256 جيجا بايت باللون السيلفر. بسعر 2900 ريال سعودي وذلك بعد الخصم بينما هاتف هواوي ماركة نوفا 9 بسعة 128 جيجا. بلونه الأبيض فجاء بسعر 940 ريال سعودي أما هاتف فيفو 32 بسعة 128 جيجا بايت . فسعره بعد التخفيض 1300 ريال سعودي باللون الأخضر. وبالنسبة لشاشات التلفزيون الذكية والحديثة فقد جاء التخفيض على شاشة سامسونج. ذات المقاس 65 بوصة بسعر بعد التخفيض 3 آلاف ريال وبالنسبة للشاشة من ماركة تي سي ال . بمقياس 75 بوصة بسعر 3450 ريال سعودي بميزة البحث عن الريموت بالصوت. وكذلك سعر الشاشة سكاي وورث بمقاسها 58 بوصه بسعر 1700 ريال سعودي.

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