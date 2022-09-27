كيفية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة السعودية وشروطها

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عمر شويل - جدة كيفية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية وشروطها .. يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وكذلك الوافدين الأجانب والعاملين في المملكة عن كيفية وطريقة وإمكانية أن يقوم الفرد بتحويل التأشيرة الخاصة بالزيارة للفرد أو للأسرة أو حتى لعدة أفراد إلى إقامة كاملة ونظامية داخل حدود المملكة العربية السعودية وكذلك الشروط التي تفرضها إدارة الجوازات من أجل إكمال هذا التحويل .

وفي هذا الصدد قد أصدرت المديرية العامة والخاصة بالجوازات في المملكة العربية السعودية أنه يمكن لكل فرد أو شخص يقيم داخل حدود المملكة أن يقوم بتحويل التأشيرة الخاصة بالزيارة والتي ترتبط بالطفل إلى إقامة نظامية لكن وفق شرط محدد وهو أن يكون والدي الطفل أو الأبوين لديهم إقامة نظامية داخل حدود المملكة .

تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

ووفقًا لهذا البيان فقد أدرجت المديرية العامة للجوازات في المملكة أن هذا القرار يخص الأطفال فقط.

وبخاصة الذين لم تصل الأعمار الخاصة بهم 18 عام وهذا بالنسبة لأبويهم الذين لديهم تأشيرات .

زيارة من بتحويل تلك الزيارة إلى إقامة أو هوية مقيم وكذلك وضحت أن الفترة التي تغطيها.

هذه التأشيرة من الزمن هم عامين بشكل كامل ويمكن بعد أن تنتهي فترة التأشيرة الخاصة بالزيارة.

القيام لولي الأمر بتجديدها لفترة جديدة أخرة وهذا بشرط ألا تزيد ن 180 يوم إذا كانت الزيارة.

الخاصة بهم عائلية والالتزام واجب في هذه الحالة بكل من الضوابط وكذلك الشروط.

وقد أدرجت المديرية العامة للجوازات أن رب الأسرة إن تواجد داخل المملكة العربية السعودية.

فيمكن التمديد الخاص بالهوية لجميع أفراد الأسرة سواء أكانوا متواجدين في السعودية نفسها .

أو خارجها وإن كان أحد أبناء المملكة مقيم بالخارج يمكن أن يسدد الرسوم الخاصة بالخروج.

وكذلك العودة إلكترونيًا أو بشكل أون لاين وذلك عبر منصة أبشر الرسمية الخاصة بوزارة الداخلية السعودية .

وأوضحت المديرية العامة لقسم الجوازات أن التأخير عن مدة التجديد الخاصة بالتأشيرة الزيارة.

وذلك عقب مرور 3 أيام على الانتهاء وتاريخ التجديد وانتهاء الصلاحية والسريان الخاصة.

بالتأشيرة وذلك وفق الالتزام وضرورة اتباع الشروط التي أعلنت والتي تتعلق بمغاردة البلد.

فبل الانتهاء الفترة الخاصة بالسريان المخصصة بالتأشيرة.