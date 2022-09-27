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عمر شويل - جدة عقوبة الحصول على حساب المواطن بغير استحقاق هي إحدى الخدمات التي تضمن تقنين هذا البرنامج الخدمي المقدم من قبل الحكومة السعودية للمواطنين الأكثر احتياجًا لضمان توجيه الدعم بشكل فعال للجهات المستحقة، حيث أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض العقوبات الشديدة لكل من حصل على هذا البرنامج بغير حق وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

عقوبة الحصول على حساب المواطن بغير استحقاق

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى ضبط وتقنين حساب المواطن لذا قامت بالإفصاح عن العقوبات المفروضة على المواطن في حالة حصوله عن المعاش دون وجه حق، وهي كالتالي:

تتوقف الوزارة عن دفع الدعم الشهري لمدة لا تزيد عن عامين.

استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها المستفيد من برنامج حساب المواطن خلال الفترة السابقة.

تقوم الوزارة في بعض الحالات بتطبيق العقوبتين على المواطن في نفس الوقت.

برنامج حساب المواطن

هو إحدى البرامج الخدمية المقدمة من قبل الحكومة السعودية والذي يهدف إلى حماية الأسر السعودية من آثار الإصلاحات الاقتصادية المباشرة أو غير المباشرة لضمان حياة كريمة للمواطن السعودي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم كله في الفترة الأخيرة، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستفيدة من هذا البرنامج الخدمي وهي: الأسر السعودية، الفرد المستقل كما يمكن لأسرة المرأة السعودية المحتاجة المتزوجة من غير سعودي الحصول على هذا الدعم الشهري، إضافة إلى حاملي بطاقات التنقل.

متطلبات التقديم على حساب المواطن

يتطلب برنامج حساب المواطن مجموعة من الأوراق والمستندات، وهي كالتالي:

الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم، إضافة إلى كارت العائلة.

توضيح بعض المعلومات الهامة الخاصة بالراتب، مع ضرورة توضيح دخل الزوجة إن وجد.

رقم حساب بنكي نشط، مع ضرورة وجود بطاقة أحوال بصرف النظر عن حالة المتقدم سواء كان عاطل أو موظف حكومي أو موظف قطاع عام.

وبهذا يكون قد تم التعرف على عقوبة الحصول على حساب المواطن بغير استحقاق. باعتبارها من الأمور التي حرصت الوزارة على شرحها وتوضيحها للمستفيدين من هذا البرنامج الخدمي. لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع عرض متطلبات برنامج حساب المواطن.