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عمر شويل - جدة جدول الحد المانع لحساب المواطن السعودية ..يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كل ما يخص حساب المواطن والجداول الخاصة بالمنح والرواتب والمساعدات الشهرية التي يمنحها البرنامج الدعمي للأفراد وللأسر كذلك والحد الذي يمنع الشخص من الحصول على هذا الدعم المخصص من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والذي قد أقرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل دعم وحماية الأسرة التي تضررت من الإصلاحات الاقتصادية والأزمات العالمية والتضخم الأخير ورفع مستوى المعيشة لديهم ورفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

الحد المانع لحساب المواطن السعودية

وقد نشر برنامج حساب المواطن الدعمي في المملكة العربية السعودية عبر حساباته الرسمية .

على مواقع التواصل الاجتماعي التي تخص البرنامج عن الحدود القصوى والحد الذي يمنع المواطن.

وكذلك الأسر من الحصول على البرنامج الدعمي والاستفادة منه والذي يتفاوت من أسرة إلى أسرة.

وهنالك خد مانع يخص الدخل الشهري الخاص بالأسرة وكذلك الحد الخاص بكل فرد من أفراد الأسرة.

التابعين لها فالأصل أن الذي يستفيد بشكل أساسي ويحصل على هذا الدعم المقدر والمقرر .

بنسبة 100 % من الشخص الذي يستحق الدعم بشكل منفرد ومستقل وكذلك يتم تحديد الحد الذي .

يمنع المواطن السعودي من الحصول والاستفادة على الدعم من برنامج حساب المواطن.

وصل إلى 300 وكذلك تم إقرار الحد الخاص بالإعفاء من النقص أو التناقس بمقدار 100 %.

من الاستحقاق الفردية والمستقلة أما إذا نظرنا إلى التابعين الذين قد وصلو سن الـ 18 سنة أو أكبر.

من ذلك فيكون الدعم لهم متناقص بقيمة 50 % من المستحق للفرد الذي يعيش مستقل بمفرده.

وعلى هذا يكون الحد الذي يمنع من الحصول على الدعن 300 أيضًا بجانب حد الإعفاء.

متناقصًا بنسبة 50 $ من الفرد المستحق والمستقل.

ويشترط برنامج حساب المواطن السعودي الدعمي للمواطنين عدة شروط من أجل تمكن.

الفرد من التسجيل وكذلك الحصول على الدعم المقرر للفرد ولكي ينطبق عليه البرنامج .

وأهداف ويندرج تحت مسمى الفئات المستفيدة والمستحقة لهذا الدعم فمنذ بدايته من عام 2017 .

وحتى وقتنا هذا فشروطه واحدة وهي أن يكون الفرد من أبناء المملكة العربية السعودية .

أو حاصل على بطاقات التنقل وكذلك أن يكون عمره قد تجاوز 18 لرب الأسرة أو للفرد .

ويقيم في منزل مستقل وأن يتم حساب التابعين للأسرة وأعمارهم وكذلك دخلهم الشهري .

ويندرج تحت جدول الحدود المانعة من الحصول على الدعم .

ويجب أن يكون الفرد مقيمًا في المملكة العربية السعودية لكي يحصل عل هذا الدعم .

وألا يكون مستفيدًا من الإيواء ودورها وكذلك لا يتواجد في السجن.