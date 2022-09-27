نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز المخططات المتاحة في سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سكني هو أحد البرامج التي تساعد على الحصول على سكن في المملكة العربية السعودية، فتوفر الحكومة عدد من مشاريع الإسكان ومن الأراضي في العديد من المحافظات، كما أعلنت عن شروط وأحكام يجب توفرها في المواطن واستيفائها حتى يتمكن من حجز مشروع في هذا البرنامج، وسوف نذكر في هذا المقال خطوات حجز المخططات المتاحة في سكني.

حجز المخططات المتاحة في سكني

أصبح الآن بإمكان المواطن الدخول على موقع سكني وتصفح جميع المشاريع السكنية واختيار المشروع المناسب وحجزه إلكترونيا وتوفير كلا من الوقت والجهد وسوف نوضح فيما يلي طريقة حجز المخططات المتاحة في سكني بالتفصيل:

أولا يتم تسجيل الدخول على موقع سكني وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم الضغط على أيقونة السوق العقاري، حينها ستظهر صفحة بها العديد من مشاريع الإسكان ، فيختار المواطن المنطقة واسم المشروع الذي يرغب في حجزه.

بعد تصفح جميع المشاريع بعناية يختار المواطن المشروع الذي يريده ويضغط عليه ثم على عرض التفاصيل.

يتم اتباع التوجيهات والتعليمات من أجل استكمال حجز المخطط المناسب وهكذا تكون تمت عملية الحجز بنجاح.

طريقة التسجيل مستفيد جديد في سكني

يجب التسجيل في برنامج سكني من أجل التمكن من حجز المخططات بسهولة، ويتم ذلك إلكترونيا من الموقع الرسمي الخاص بهم وذلك باتباع الخطوات التالية:

البحث عن الموقع الرسمي الخاص بسكني والدخول عليه، وتسجيل الهوية الوطنية، وقراءة الشروط والأحكام بعناية ثم الضغط على كلمة موافق.

يلزم من أجل التحقق الضغط على أنا لست روبوت، كما يتم الضغط على خيار استلام كلمة السر في رسالة نصية.

ستظهر صفحة بعد ذلك بها بعض الخانات الفارغة لإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدم مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني كما يتم كتابة كلمة سر قوية وتأكيدها مرة أخرى، ورمز التفعيل وبعد الانتهاء يتم الضغط على كلمة تسجيل.

الضغط على أيقونة التقديم على برنامج الدعم السكني وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالسكن الحالي، كما يتم كتابة أسماء جميع أفراد الأسرة وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.

وأخيراً يتم الضغط على الحصول على الاستحقاق.

هنا نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان حجز المخططات المتاحة في سكني، وذكرنا طريقة التسجيل لأول مرة في البرنامج وذلك باتباع خطوات سهلة وبسيطة للغاية.