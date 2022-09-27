نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات تأشيرة العمرة طريقة الحصول عليها ألكترونياً عبر منصة مقام في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الحكومة السعودية مؤخرًا بالإعلان عن بعض من إجراءات تأشيرة العمرة، وذلك كي يتمكن المعتمرون من اختيار باقات العمرة التي تناسبهم بصورة إلكترونية، وهذا ما دفع الحكومة السعودية تتعاون مع منصة مقيم الإلكترونية، كي يتم تسهيل كافة الإجراءات على كافة المعتمرين، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

إجراءات تأشيرة العمرة

توفر منصة مقيم الإلكترونية خدمة حجز الخدمات والحصول على رقم مرجعي لتأشيرة المعتمرين، ومن بعدها يتم التوجه إلى منصة مقيم للتأشيرات، حتى يتم استكمال طباعة النموذج، وهذا الأمر من ضمن إجراءات تأشيرة العمرة، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

من أبرز الإجراءات، هي أن المعتمر يحق له حجز كافة خدمات العمرة من خلال التوجه لمنصة مقام واصدار التأشيرة من خلالها،

فأقل من 24 ساعة سيتمكن المعتمر من اصدار تأشيرة العمرة وحجز كافة الخدمات التي تتميز بأنها عالية الجودة.

وفي حال قيام المعتمر بحجز الخدمات من خلال الوكيل المعتمد، فهنا سيتحصل على رقم مرجعي، وذلك لإتمام عملية السداد الإلكتروني، كي يتم اصدار تأشيرة العمرة بكل سهولة.

ومن أبرز إجراءات العمرة الجديدة، هي خدمة التنقل ما بين مدن المملكة، كي يتم التعرف الثقافي والتاريخي للسعودية، وهذا ما يتم اتحاته بشكل إلكتروني داخل منصة مقيم.

أنواع التأشيرات المسموح لها بالعمرة

إليكم أهم التأشيرات التي يسمح لها قانونًا بالعمرة، وذلك على حسب ما أوضحته لنا الحكومة السعودية، ومن هذه التأشيرات الآتي:

يتم السماح لأي شخص يحمل التأشيرات السياحية.

كما يتم السماح لحاملي تأشيرات الزيارة مع وجود إمكانية لتأدية العمر.

وحاملي تأشيرة المملكة المتحدة وبريطانيا يسمح لهم بالحصول على تأشيرة العمرة.

كما يتم السماح أيضًا لحاملي التأشيرات الفورية وتأشيرات الزيارة العائلية للحصول على تأشيرة العمرة.

وفي الختام نكون قد كشفنا لكم عن كافة المعلومات التي تدور حول أهم إجراءات تأشيرة العمرة، وعن أهم التأشيرات التي يسمح لها بشكل قانوني الحصول على تأشيرة العمرة، فمن الملاحظ أن الحكومة السعودية تسعى جاهدة لتسهيل كافة الأعباء التي كان يواجها المعتمرين من خلال عرض اجراءات جديدة تخص تأشيرة العمرة.