نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنك الرياض على السيارات ومزايا التمويل والشروط وعرض ال50/50 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنك الرياض على السيارات وأهم مزايا التمويل من البنك، حيث إن بنك الرياض يعتبر من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، كما يتميز بتقديم الكثير من الخدمات والعروض لعملائه المتواجدين داخل أراضي المملكة كما يقوم بتقديم العديد من القروض المختلفة والخدمات البنكية المتنوعة، وأيضا العديد من الخدمات التمويلية، لذا فهناك العديد من العملاء الذين يقومون بالبحث عن أحدث العروض التي يقوم بتقديمها، ومن بين هذه العروض هي الخدمات التمويلية على السيارات، لذا فاليوم سنقوم بعرض أهم التفاصيل التي تخص هذه العروض من قبل بنك الرياض.

عروض بنك الرياض للسيارات

يقوم بنك الرياض بتوفير العديد من العروض والخدمات المختلفة حتي يحصل على الرضا من قبل عملائه، وأهم العروض تكون على السيارات، حيث يقوم بتقديم عروض متميزة كما يلي :

من الممكن أن تصل قيمة التمويل للسيارات إلي مبلغ نصف مليون ريال سعودي.

من الممكن أن يحصل العميل من البنك على تمويل لثلاث سيارات.

هناك أنواع مختلفة للتمويل تقدم من قبل بنك الرياض ومن ضمنها التمويل التأجيري.

يستطيع العميل اختيار السيارة التي يرغب بها من معرض شانجان.

يتم تقديم العروض على الأسعار من قبل المعرض.

يتمكن العميل من دفع جزءا من مبلغ السيارة ويتم الحصول على التمويل لدفع بقية أقساط السيارة.

من ضمن العروض التي تقدم من بنك الرياض التمويل التأجيري الذي يتم على السيارات الجديدة والسيارات المستعملة أيضا.

أهم المستندات المطلوبة ليتم الحصول على العروض من قبل البنك

أولا يجب كتابة جميع المعلومات التي تتعلق بالقرض التمويلي للسيارة.

إحضار بطاقة الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية، أو بطاقة الإقامة.

وكذلك إحضار عرض الأسعار من قبل المعوض.

كما يجب إحضار رخصة القيادة الأصلية ويجب أن تكون سارية.

ويجب تحضير شهادة تحويل للراتب عند حدوث تأخر في سداد القسط كما يمكنك التعرف على قروض السيارات بدون مقدم بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة لها

أهم مزايا التمويل من قبل بنك الرياض

هناك مجموعة من المزايا التي يقدمها التمويل للمستفيد عند الحصول عليه. ويمكننا عرض أهم هذه المزايا كما يلي:

الموافقة الفورية من قبل البنك على الطلب.

التأمين الشامل من قبل البنك

يقوم البنك بمنح تسهيلات عديدة لكلا من المواطنين السعوديين وغير السعوديين القائمين داخل أراضي المملكة

ويتميز بنك الرياض عن غيره من البنوك بميزة نقل الملكية لعميل أخر خلال فترة القرض.

هناك تمويل خاص للمؤسسات وأصحاب الأعمال الخاصة.

يمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى نصف مليون ريال سعودي.

يمنح البنك العميل التفويض المجاني الذي يستمر طوال فترة القرض.

شروط الحصول على تمويل السيارات من بنك الرياض

هناك مجموعة من الشروط التي حددها بنك الرياض لكي يتم الموافقة على طلب الحصول على تمويل السيارات. كما تم أختلاف هذه الشروط في حالة أن كان المتقدم سعودي أم لا. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

أولا بالنسبة للسعوديين الذي يتم تحويل رواتبهم:

ينبغي أن يزيد العمر عن 21 سنة

يجب ألا يقل الراتب عن 4,000 ريال.

لا يشترط مدة للخدمة.

إرسال خطاب لتحويل الراتب ويكون موجه لبنك الرياض.

ثانيا شروط المواطنين الغير محولة رواتبهم:

أن يزيد العمر عن 21 سنة

يجب ألا يقل الراتب عن 6,000 ريال.

يشترط مدة للخدمة، ويجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر.

عروض بنك الرياض للسيارات وعرض 50٪50

حيث إنه كما قمنا سابقاً بذكر أن بنك الرياض يوفر الكثير من العروض عل ىالسيارات وكذلك بالعديد من الامتيازات. كما يأتي أهم هذه العروض هو عرض 50/50 والذي يوفر للعميل دفع نصف قسط السيارة والباقي بعد مرور سنتين. بخطة سداد محكمة وإجراءات للسداد ميسرة. كما يصل مبلغ هذا التمويل إلى 500 ألف ريال سعودي ويجب ألا يقل عن 150 ألف ريال سعودي. كما يتم تطبيق هذا التمويل على السيارات الجديدة فقط.