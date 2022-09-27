نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية تعلن رسميا التقويم الدراسي الجديد فى السعودية 1444 بعد التعديل ومواعيد الاختبارات وجدول الاجازات بجميع مدارس السعودية 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية تعلن رسميا التقويم الدراسي ، وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية كشفت لنا عن التقويم الدراسي الجديد 1444 بعد الانتهاء من التعديل الأخير والنهائي، حيث أن الفصل الدراسي الأول قد بدأ منذ يوم 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022، والجدير بالذمر أن الدراسة في الفصل الدراسي الأول سوف تكون بنظام الحضور الفعلي للمدارس بكافة الصفوف والمراحل الدراسية، وأن الوزارة وضعت في عين الاعتبار تفشي الكثير من الأوبئة والأمراض لذلك تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وزارة التعليم السعودية تعلن رسميا التقويم الدراسي

حرصت وزارة التربية والتعليم على أن تقوم بالكشف عن بعض من التفاصيل الهامة بخصوص جدول العام الدراسي 1444 بعد أن تم التعديل النهائي والأخير له والتي يخص الفصول الدراسية الثلاثة/ ومن أهم التفاصيل التي يتم البحث عتها هذه الفترة من خلال الطلاب وأولياء الأمور ما يلي:

بداية الفصل الدراسي الأول

قد بدأ الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد 1/2/1444هـ الموافق 28/8/2022م.

تأتي بعد ذلك إجازة اليوم الوطني وهي من أهم المناسبات بالمملكة في يومي الأربعاء والخميس 25-26/2/1444هـ الموافق 16-17/10/2022 م.

إجازة نهاية أسبوع مطولة وتأتي في يومي الأحد والاثنين بتاريخ 20/21-3/144هـ الذي يوافق16-17/10/2022 م.

إجازة نهاية أسبوع مطولة تكون في يوم الخميس 16/4/1444هـ الموافق، 10/11/ 2022 م.

وبداية إجازة الفصل الدراسي الأول ووهي نهاية الدوان تتوافق في يوم الخميس بتاريخ 30/4/1444هـ الذي يوافق 24/11/ 2022.

بداية الفصل الدراسي الثاني

بداية الدراسة للطلاب بالفصل الدراسي الثاني تكون في يوم الأحد الموافق 10/5/1444 هـ الموافق 4/12/2022 م.

إجازة نهاية أسبوع مطولة في يوم الأحد 24/5/1444هـ الموافق 18/12/2022 م.

إجازة نهاية أسبوع مطولة توافق يومين الأحد والاثنين في 22-23/ 6/ 1444هـ، الموافق يوم 15-16/ 2023 م.

إجازة يوم التأسيس تكون في يومين الأربعاء والخميس بتاريخ 2-3/8/ 1444هـ، الموافق 22-23/2/2023 م.

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني والمعروفة بنهاية دوام يوم الخميس 10/8/ 1444هـ، الموافق في الشهور الميلادية 2/3/ 2023 م.

بداية الفصل الدراسي الثالث