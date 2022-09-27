رابط منصة نسك الإلكترونية وخطوات التقديم على تأشيرة العمرة من منصة nusuk.sa

قامت وزارة الحج والعمرة بإطلاق منصة جديدة تفيد الحجاج والمعتمرين وإصدار تأشيراتهم وهي منصة نسك الإلكترونية اليوم الموافق 26 سبتمبر 2022، وكان هدفها الأساسي هو خدمة الحجاج وكل من يزور الحرمين، وجاءت تلك المنصة لتفعيل رؤية المملكة 2030، لتيسير قدوم أي زائر للحرمين بالمملكة، ولمعرفة تفاصيل أكثر حول منصة نسك الجديدة نقدم لكم هذه السطور من موقع ثقفني.

منصة نسك الإلكترونية

تعطي منصة نسك كل ما يحتاجه المعتمر أو الحاج سواء من معلومات لأداء الفريضة على أفضل شكل ممكن، أو حتى الخدمات التي تساعدهم داخل المملكة، وجاءت منصة نسك الإلكترونية لزيادة تثقيف الحاج ثقافيا ودينيا، واشتركت الهيئة العامة للسياحة بالمملكة معهم في نشر تلك المنصة كي يستفيد بها أكثر عدد ممكن، وتخدم أكبر قدر ممكن من قاصدي الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، ومن الخدمات التي تقدمها نسك هي:

إصدار التصاريح التي تلزم المعتمر، وكذلك التأشيرات.

حجز جميع البرامج التي تخص العمرة، والتعرف كل كافى الباقات إلكترونيا.

تقدم بعض الخرائط التفاعلية.

تعرض تقويم العروض.

توفر الدليل الرقمي بجميع اللغات ومدون به جميع الإرشادات.

تعرض الخدمات الصحية للمعتمرين.

منصة نسك الحج 2022

صرح الدكتور توفيق بن فوزان أن منصة نسك الإلكترونية جاءت من ضمن التطويرات الدائمة لتحسين الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، وبعد انتشار التقنيات الحديثة كان لابد من الاستفادة منها في خدمة الزائرين، حيث أن استخراج التأشيرات اليوم أصبح بسهولة ومن خلال المنصة ومن منزلك، وذلك تكاتفا مع الجهات الحكومية المختلفة التي تخدم هؤلاء الزوار، لذا أصبح الآنأداء الحج والعمرة في تلك الأوقات أسهل من قبل، ولا تتعارض خدمات منصة نسك مع خدمات منصة مقام التي كانت تعرض البرامج على ضيوف الرحمن، ولن تتوقف منصة مقام إلا بعد الاعتماد الكلي على منصة نسك الجديدة، ويكون هذا في وقت لاحق، وجاءت تلك المنصة ضمن الخدمات المطورة لرؤية المملكة لعام 2030، وليس في خدمات الحج والعمرة فقط بل في الخدمات الإلكترونية الأخرى في مجال التعليم على سبيل المثال، والمجالات الأخرى المختلفة، حيث تريد المملكة شعور الزائر باليسر والطمأنينة خلال رحلته الروحية التي جاء من أجلها.