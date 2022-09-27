نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [ربيع الأول] متى ينزل الضمان الاجتماعي القديم 1444 هـ hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نترقب معكم متى ينزل الضمان الاجتماعي القديم 1444، حيث يتبقى دفعات محدودة ويتم إيقاف نظام الضمان الاجتماعي القديم والعمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور فقط، ومن ضمن هذه صرف الدفعات الدفعة القادمة المخصصة لشهر أكتوبر للعام 2022 الموافق شهر ربيع الأول 1444 هـ، وتشير توقعات الكثير من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي انها ستكون آخر دفعة من الضمان القديم، ولكن لن نقطع بهذا حتى يصدر بيان رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل في ثقفني.

نظام الضمان الاجتماعي القديم

ويعتبر نظام الضمان الاجتماعي العادي أو كما يشتهر بين الأوساط السعودية بالضمان القديم من أحد الأنظمة التي استمر مئات الآلاف من الأسر والأفراد بالمملكة يستفيدون منها، وهو عبارة عن دعم تقدمه وزارة الموارد البشرية للأسر صاحبة الدخل المحدود لمساعدتهم على الاكتفاء من الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم، وكان يتم تقديمه لفئات عديدة.

وعلى الرغم من أنه تم الإعلان عن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد على نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2020، إلا أن الوزارة لم تقطع نزول الضمان القديم حتى يقوم المستفيديون بالانتقال إلى الضمان المطور، وقد أعطتهم فرصة تقارب العام حيث يتم تسجيل البيانات وقبول الأهليات الجديدة، وبالطبع الانتقال لا يكون تلقائيا بل يكون يتم يدويا.

متى نهاية التسجيل على الضمان المطور

وقد أنتهى التسجيل في نظام الضمان المطور الجديد بالنسبة إلى المستفيدين الجدد كليا منذ أكثر من 4 أشهر، وتم التمديد بالنسبة إلى المستفيدين في القديم، وهذا نظرا إلى قلق الضمانيين من انه في حالة اذا سجلوا في الجديد وتم رفض الاهلية يروح عليهم معاش الضمان القديم.

حيث زاد التسجيل على النظام المطور في الأيام الماضية، وخاصة مع اقتراب نهاية موعد التسجيل ميلادي، وهذا في تمام اليوم التالي:

الاثنين 31 أكتوبر 2022.

متى ينزل الضمان الاجتماعي القديم

ينتظر المستفيدون في المملكة كم باقي على صرف برنامج الضمان القديم، حيث إنه كما نعلم فقد قامت الوزارة بتوحيد صرف راتب الضمان المطور والقديم وهذا في الفترة الأخيرة، وكان يتم الصرف منذ محرم هذ العام في توقيتات متزامنة مع مطلع كل شهر ميلادي، وكما نعلم فإنه سيتم الصرف الدفعة المخصصة لشهر أكتوبر في الموعد التالي:

يوم الاحد الموافق 2 أكتوبر 2022.

الموافق 1 ربيع الأول ١٤٤٤ هـ.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

وفي حالة اذا كنتم تريدون عمل الاستعلام، فكما نعلم فإن الضمان القديم يعمل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالنسبة إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية فهي مخصصة للنظام الجديد، والتي تعاملتم معها عند التسجيل في هذه الأيام، وللاستعلام تابعوا الخطوات التالية:

ادخل على صفحة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان (أفراد) عبر الرابط hrsd.gov.sa.

اكتب السجل المدني (رقم الهوية) ورقم الضمان في الخانات المخصصة.

ثم تدخل رمز التحقق البشري.

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