أجل أقساطك وسدد مديونياتك بدون كفيل وبإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء

أجل أقساطك وسدد مديونياتك بدون كفيل ، منتج تمويلي يتيح للعميل إمكانية الاستفادة منه في سداد مديونياته القائمة لدى البنوك في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن يستفيد العميل أيضاً من إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة ، حيث يوفر هذا التمويل الشخصي للعملاء مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

تمويل فورى لسداد جميع مديونياتك بدون كفيل ولا ضامن

تمويلك فورى بمبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، يعتبر هذا التمويل الشخصي واحد من أهم الحلول التمويلية التي يقدمها بنك البلاد لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يهدف هذا المنتج التمويلي إلي سداد مديونيات العميل القائمة لدى البنوك الأخرى في المملكة ، وذلك من خلال مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة ، كما يوفر بنك البلاد أيضاً العديد من خيارات السداد والتي تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

تعرف على مزايا منتج التمويل الشخصي لسداد المديونية من بنك البلاد