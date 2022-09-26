أجل أقساطك وسدد مديونياتك بدون كفيل وبإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء

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أجل أقساطك وسدد مديونياتك بدون كفيل ، منتج تمويلي يتيح للعميل إمكانية الاستفادة منه في سداد مديونياته القائمة لدى البنوك في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن يستفيد العميل أيضاً من إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة ، حيث يوفر هذا التمويل الشخصي للعملاء مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة.
تمويل فورى لسداد جميع مديونياتك بدون كفيل ولا ضامن
تمويلك فورى بمبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، يعتبر هذا التمويل الشخصي واحد من أهم الحلول التمويلية التي يقدمها بنك البلاد لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يهدف هذا المنتج التمويلي إلي سداد مديونيات العميل القائمة لدى البنوك الأخرى في المملكة ، وذلك من خلال مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة ، كما يوفر بنك البلاد أيضاً العديد من خيارات السداد والتي تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.
تعرف على مزايا منتج التمويل الشخصي لسداد المديونية من بنك البلاد
- يقدم بنك البلاد منتج التمويل الشخصي لسداد المديونية بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- متاح لدى بنك البلاد من خلال هذا التمويل الشخصي مبالغ مالية كبيرة لجميع العملاء يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه أن يحصل على المبالغ المالية بدون الحاجة إلى كفيل أو ضامن.
- المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج التمويلي المتاح لدي بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.
- يمكن أن يستفيد العميل من إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة من خلال هذا المنتج.
- متاح لدى بنك البلاد إمكانية تأجيل قسط من كل عام.
- يمكن أن يستفيد الشخص المتقدم بالطلب بالعديد من خيارات السداد المتاحة لدى بنك البلاد لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.
- مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد يمكن أن تصل إلى 5 سنوات.
- وفر بنك البلاد أيضاً رابط إلكتروني رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك علي الإنترنت ، والذي يمكن أن يستفيد به العميل في التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل لقطاع الأفراد بالمملكة.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة أيضاً من السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي في أي وقت.
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