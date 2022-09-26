نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اشتري سيارة ايجار منتهي بالتمليك الراجحي بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اشتري سيارة ايجار منتهي بالتمليك وهل البنوك السعودية توفر هذه الخدمة أم أنها قاصرة على التواصل مع أفضل شركة إيجار منتهي بالتمليك في المملكة، فمع حاجة المواطنين إلى شراء سيارة لاستخدامها سواء في العمل أو في الانتقال الشخصي من مكان إلى مكان آخر مع الأسرة ساعدت المؤسسات البنكية والشركات في تقديم حلول لتمويل السيارات وتقدم سيارات ايجار منتهي بالتمليك للمقيمين أيضًا مع المواطنين للتسهيل عليهم ويمكن الحصول على إيجار منتهي بالتمليك سيارات مستعملة 2022.

كيف اشتري سيارة ايجار منتهي بالتمليك الراجحي

لقد أصبحت خدمة الاشتراك في حلول التمويل متوفرة عن طريق المواقع الإلكترونية للمؤسسات التي تقدم الخدمة وعلى رأسها البنك الراجحي الذي استطاع أن يُجيب على كيف اشتري سيارة ايجار منتهي بالتمليك وقدم النموذج وأكد على ضرورة تعبئته بكافة البيانات المطلوبة ويمكن المبادرة بالشراء من خلال اتباع التالي:

أولًا على العميل زيارة رابط موقع البنك الراجحي.

ثانيًا زيارة رابط التمويل التأجيري للسيارات.

ثم اختيار تبويب تقدم بطلبك الآن.

ستظهر لك استمارة لا بد من تعبئتها بكافة البيانات.

إذا انتهيت قم بالنقر على التقديم، وستحصل على اتصال من البنك للتعرف على عروض الراجحي تأجير منتهي بالتمليك للسيارات الجديدة والمستعملة.

حاسبة التمويل التأجيري لسيارات البنك الراجحي

قدم البنك العديد من الأمثلة التوضيحية التي من خلالها يتم التعرف على قيمة الدفعات الشهرية والتعرف أيضًا على مبلغ التمويل وهامش الربح ويمكن استخدام الحاسبة من خلال الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع البنك الراجحي.

ثم اختيار تمويل السيارات.

الدخول إلى الخدمات واختيار حاسبة التمويل.

عليك تعبئة كافة الخانات الفارغة أمامك بمعلومات صحيحة.

القيمة التي تظهر لك في النهاية هي قيمة تقديرية وليست القيمة النهائية وعن طريق نفس الموقع يمكن التعرف على كيف اطلع سيارة إيجار منتهي بالتمليك من البنك الراجحي والاستفسار عن الأوراق المطلوبة للتحقق.

وتستطيع الاشتراك في التمويل في كلا الحالتين سواء عند اختيارك للحل التمويلي بدون تحويل الراتب أو مع تحويل الراتب إلى البنك، إذ أن هذا البنك ليس من الشروط الإلزامية ولكنه متروك للعملاء.