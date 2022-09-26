ميعاد صرف الضمان الاجتماعي للشهر الحالي وتعرف علي ألية التسجيل في الضمان

ميعاد صرف الضمان الاجتماعي من اهم واكثر الأسئلة التي ثار التساؤل عليها في الآونة الأخيرة من قبل المواطنين. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام قبل ميعاد الصرف. كما أعلنت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تلك الخدمه عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا ثار التساؤل كثيرا أيضا عن الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها الكترونيا. ومن اهم هذه الخدمات شهاده مفصله بمقدار المعاش وكيفيه إصدارها الكترونيا من موقع التأمينات الاجتماعية. كما تم الإعلان أيضا عن الاستعلام عن حاله تأشيرة الخروج والعودة عبر منصه ابشر وتعرف علي متطلبات الخدمه. والآن سوف نقوم بتوضيح ميعاد الصرف للشهر الجديد والتي أعلنت عنه وزاره الموارد. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح طريقه التسجيل في الضمان بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي للوزارة من خلال المقالة الأتية.

ميعاد صرف الضمان الاجتماعي

أعلنت وزاره الموارد عن ميعاد صرف الضمان الاجتماعي وهو مع بداية كل شهر ميلادي وهو موعد ثابت لا يتغير. ولكن يمكن تأجيله إذا صادف في بعض الأحيان العطلة الأسبوعية أو إذا كان هناك اجازه رسميه. ففي هذه الحالات يتم تأجيل ميعاد الصرف نظرا لتعطل البنوك. ففي شهر أكتوبر الجديد يصادف ميعاد نزول الدفعة اجازه أسبوعية فيتم الصرف الأحد الموافق 2 أكتوبر في الشهر الجديد.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت وزاره الموارد عن طريقه واليه التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الكترونيا عبر موقعها الرسمي. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :