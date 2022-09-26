إيجار منتهي بالتمليك سيارات مستعملة 2022 من البنك الراجحي

عروض إيجار منتهي بالتمليك سيارات مستعملة هي من برامج البنك الراجحي في المملكة العربية السعودية التي تقدم إلى المواطنين والوافدين في آن واحد وقد يسر البنك الشروط والأحكام المطلوبة للموافقة على طلب تقسيط السيارات أو الحصول على سيارة إيجار منتهي بالتمليك البنك الراجحي في السعودية كما أن هناك وثائق ثبوتية يتعين تقديمها إلى البنك للتحقق من صحة المعلومات والبيانات الشخصية، وقد وفر البنك العديد من التسهيلات للعملاء وخصوصًا عند شراء سيارة مستعملة بنظام إيجار منتهي بالتملك.

إيجار منتهي بالتمليك سيارات مستعملة

هناك آلية مُحددة متبعة لقبول طلب إيجار منتهي بالتمليك سيارات مستعملة إذ أن البنك الراجحي أعلن عن توفير حلول تمويل السيارات المرن فيمكن شراء السيارة عن طريق نظام الدفعات الشهرية ويتوفر به العديد من المزايا وهي كما يلي:

يحصل العميل على خمسين ألف نقطة مقابل الاشتراك في هذا الحل التمويلي وخصوصًا في حال تثبيت تطبيق الراجحي السعودي.

تمويل السيارات المرن متوافق مع الشريعة الإسلامية.

سهولة في إنهاء الإجراءات ويحصل العميل على موافقة سريعة إذا كانت بياناته والمرفقات كاملة.

إتاحة التمويل للسيارات الجديدة والمستعملة.

خفف البنك الراجحي من معايير الأهلية وأعلن عن إمكانية الاشتراك في التمويل بدون رسوم إضافية.

معدل الربح تنافسي وكذلك معدل التأمين.

إمكانية الحصول على تمويل سيارات بأقصى قيمة وهي 2 مليون ريال سعودي.

متاح أيضًا خيار السداد الجزئي وهو يساعد العملاء في تقليل الأقساط الشهرية التي ينبغي سدادها.

من السهل الحصول على خدمة التوثيق والحصول على معلومات عن كيف اطلع سيارة ايجار منتهي بالتمليك.

الوثائق اللازمة لتمويل السيارات التأجيري

أما عن الوثائق التي ينبغي تقديمها إلى البنك في إطار عروض التمويل التأجيري للسيارات فهي عبارة عن التالي:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

نسخة من عرض السعر للسيارة معتمدة من المعرض.

تقديم مفردات الراتب موثقة من جهة العمل ومُدرج بها قيمة الراتب الذي يحصل عليه العميل.

ويتعين إذا لم يكن لديك حساب في مصرف الراجحي أن تقوم بفتح حساب جاري سواء من خلال مباشر الراجحي أو عن طريق التطبيق وذلك للحصول على نموذج الطلب وتقديمه إلى ممثلي خدمة عملاء البنك.