نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإبلاغ عن المتعففين عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإبلاغ عن المتعففين عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية، قد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد وذلك من خلال التعاون مع الوزارة للعمل على توفير هذا التطبيق الذي سوف يساعد على التواصل بكل سهولة مع جميع العملاء داخل المملكة السعودية، حيث أعلن أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية من خلال الحساب الشخصي الخاص به عبر موقع تويتر عن إطلاق تطبيق وزارة الموارد البشرية على الأجهزة الذكية وهي من الخدمات التي سوف تساعد على الوصول للخدمات الرقمية مبتكرة حيث يقدم هذا التطبيق العديد من المزايا والخدمات الهامة سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية، كما أننا تحدثنا في مقال سابق عن شروط الحصول دعم صندوق الموارد البشرية الذي تقدم الوزارة.

مزايا تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يوجد العديد من المزايا والخدمات المتوفرة على هذا التطبيق وتتضمن الآتي،

خدمة الإبلاغ عن المتعففين والتواصل بشكل سريع مع الوزارة.

عرض البطاقة الرقمية وتتوفر أيضا خدمة استعراض جميع الأنظمة واللوائح.

إمكانيات الإبلاغ عن المخالفات التي تتضمن من نظام العمل بالمملكة وعرض البيانات التفصيلية من خلال الخدمة المدنية.

يتوفر خدمة حساب مكافأة نهاية الخدمة مع إمكانية حل الخلافات العمالية بشكل ودي.

إمكانية متابعة طلب الإجازة المرضية عن طريق بوابة الخدمة المدنية وعرض البيانات التفصيلية الخاصة بالوظيفة من خلال منصة الخدمة المدنية.

طريقة استخدام تطبيق وزارة الموارد البشرية

كما تقدم الوزارة الكثير من اشكال من الدعم المطلق والمحدود لفئات مختلفة من أبناء الشعب السعودي والذي تحدثنا عن واحد منهم وما هي شروط الدعم الشهري 2400 ريال، كما يمكنك من خلال السطور القادمة معرفة الخطوات التي تساعدك على استخدام هذا التطبيق وتحميله بكل سهولة.

تقوم بتسجيل الدخول بعد تحميل التطبيق على الهاتف الخاص بك لمعرفة الأسر المتعففة وتقوم بإضافة البيانات الشخصية بشكل صحيح ثم تقوم بتحديد الحالة المادية.

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة بمراجعة جميع بيانات المتعففين من خلال الفريق الخاص بها ثم التواصل مع من يثبت حاجتك للمساعدة.

طريقة التسجيل في وصال للمتعففين

يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والضغط على بدء الخدمة وكتابة البيانات الشخصية بشكل صحيح ثم أضافت اسم المتعفف والجنس وكذلك يتم كتابة رقم الجوال والعنوان بشكل صحيح ثم تحديد وصف الخدمة وحالة المتعفف وتحديد الأسباب لكي يتمكن من الحصول على معاش الضمان إلى اجتماعي بعد ذلك تكون بالتعهد وأضافت رقم الكود للتحقيق من الاستخدام البشري.