منصة نسك الإلكترونية لخدمات المعتمرين وزوار الحرمين

منصة نسك الإلكترونية، فقد تم الإعلان من جانب وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السُّعُودية، عن إطلاق المنصة الحكومية الموحدة وهي منصة “نسك” لتصبح البوابة السُّعُودية الجديدة للأفراد من قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تم توفيرها من أجل تطوير تجرِبة ضيوف الرحمن وتيسير وتسهيل الإجراءات الخاصة بقدومهم لأداء العمرة والزيارة من كافة أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامَج خدمة ضيوف الرحمن الذي يعد أحد برامج “رؤية السُّعُودية 2030″، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة نسك الإلكترونية.

منصة نسك الإلكترونية

تقديم منصة نسك الإلكترونية عدد واسع من الخدمات والمعلومات لكافة المعتمرين والزوار، من أجل تمكينهم من أداء نسك العمرة بكل سهولة، وتساهم المنصة في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربتهم الدينية والثقافية بالمملكة، تحقيقاً المستهدفات الخاصة برؤية المملكة حتي عام 2030، وتنطلق منصة “نسك” من خلال التعاون والشـراكة التي تتم مع الهيئة السعودية للسياحة، حيث هناك ربط بين نسك” وبين الخدمات المقدمة على “روح السعودية” من أجل إثراء رحلة ضيف الرحمن وتسريع إجراءات الحجز والتواصل الدائم من أجل تقديم باقات متنوعة وبرامج مختلفة بغرض الارتقاء بتجربة قاصدي مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

خدمات بوابة نسك

تساعد بوابة “نسك” الإلكترونية جميع الأفراد الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيـرات وكافة التصاريح اللازمة, بالإضافة إلى حجز الباقات والبـرامج بشكل إلكتـروني، علاوة إلى عدد من الخدمات المميزة الأخري التي سوف تقدم في وقت لاحق، ومنها الخرائط التفاعلية، وخدمات التقويم المخصص للعروض أو الأنشطة، وكذلك خدمات الدليل الرقمي لجميع الإرشادات بعدد من اللغات المتنوعة، والمعلومات والخدمات الصحية، ومساعدة مزودي الخدمات من عرض الخدمات الخاصة بهم إلكتـرونيًا على المعتمرين أو الزوار.

وسوف تستمر منصة “مقام” في توفير تصميم البرامج المخصصة من أجل خدمات العمرة إلى حيـن أن يتم ضمان انتقال جميع الخدمات إلى “نسك” في مرحلة أخري في وقت لاحق، مع العمل علي امتداد الجهود من أجل مواصلة تحسيـن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عن طريق أحدث التقنيات، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بغرض تسهيل وتيسيـر الإجراءات، وأداء المعتمرين والزوار جميع المناسك بكل طمأنينة ويسـر.