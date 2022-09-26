احصل على 2 مليون ريال سعودي قرض الراجي الجديد ١٤٤٤ في اقل من 30 ثانية تمويل شخصي سريع

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عمر شويل - جدة احصل على 2 مليون ريال سعودي تمويل شخصي حيث يعتبر قرض الراجي الجديد ١٤٤٤ من أهم الخدمات المصرفية التي يقدمها الراجحي إلى عملائه.حيث يوفر المصرف للعملاء جميع الخدمات إلكترونياً كما يوفر خدمة الرد على العملاء، في سياق الموضوع وضحنا قرض الراجحي الجديد 1444 تمويل شخصي بقيمة 200 ألف ريال سعودي.

وتعتبر من ضمن أهم خدمات التمويل التي تهدف إلى مساعدة المواطنين داخل المملكة، حيث يعتبر بنك الراجحي من أهم البنوك الإسلامية المتوفرة بالمملكة ويتم تقديم القروض طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لذلك يرغب عدد كبير من المواطنين في الحصول على قرض الراجحي، وقد أعلن المصرف عن خطوات التقديم على القرض إلكترونيا، وكذلك الشروط الواجب توافرها لقبول الطلب. كذلك وفرنا عبر موقع ثقفني تمويل شخصي جديد بدون تحويل الراتب من الراجحي.

قرض الراجحي الجديد ١٤٤٤

يتم التقديم على قرض الراجحي الجديد بشكل إلكتروني، نحيطكم علم بالتعرف على قرض الراجحي الجديد 2022 تمويل فوري في 30 دقيقة فقط، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي.

الضغط على زر الخدمات المصرفية الإلكترونية، ثم اختيار زر الخدمات الشخصية.

النقر على زر التمويل، ثم يتم تحديد التمويل المرغوب فيه.

ثم الضغط على اسم التمويل ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة به.

اختيار زر تطبيق الآن.

إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة، ثم الضغط على زر التالي.

إرفاق المستندات المطلوبة، ثم التأكد من صحة جميع المعلومات المدرجة.

القيام بتحديد قيمة التمويل.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر تقديم الطلب.

يتم مراجعة الطلب بعد إرسال طلب التقديم، ثم يتم التواصل مع المتقدم لإخباره بالنتيجة.

شروط تمويل شخصي مصرف الراجحي الجديد ١٤٤٤

أعلن البنك عن مجموعة من الشروط اللازم توافرها في المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على القرض، يهمك التعرف على رابط تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي للمتعثرين عن السداد، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يشترط ألا يقل دخل المتقدم عن ٢٠٠٠ ريال سعودي. يجب ألا يقل عمر المقترض عن خمس وعشرين عاما وألا يزيد عمره عن خمس وستين عاما. أن يقوم المتقدم بالإقرار على أنه سوف يلتزم بدفع جميع الأقساط خلال المواعيد المحددة.

علاوة على ذلك يجب أن يكون المتقدم عاملا في أحد الجهات المعتمدة من قبل البنك. وفي حال تحويل الراتب الخاص به على أي بنك آخر غير بنك الراجحي. يجب أن يتم تقديم طلب بتحويل راتبه على بنك الراجحي من خلال جهة العمل. وفي حال الحصول على تمويل مشترك، يجب ألا يقل راتب المتقدم عن ١٠٠٠٠ ريال سعودي.