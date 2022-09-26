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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 30 ألف بدون كفيل وبدون تحويل راتب 1444 في المقال التالي
يرغب عدد كبير من الأشخاص في الحصول علي تمويل شخصي 30 ألف فهناك الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية يريدون في الحصول علي تمويل من خلال الجهات الرسمية ويعاني الكثير من العثور علي جهة رسمية توفر لهم الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم طريقة الحصول علي تمويل شخصي 30 ألف من خلال بعض الجهات الرسمية.
تمويل شخصي 30 ألف بدون كفيل وبدون تحويل راتب
هناك العديد من الجهات الرسمية التي يمكنك من خلالها الحصول علي تمويل شخصي 30 ألف ومطابقة للشريعة الإسلامية وبالتالي سوف تحصل علي تمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب ويمكنك الحصول علي فترة سداد تصل حتي 5 سنوات لذلك يمكنك متابعة السطور التالية لمعرفة طريقة الحصول علي تمويل شخصي.
تمويل شخصي 30 ألف بنك الرياض
يمكنك الحصول علي تمويل شخصي 30 ألف من بنك الرياض بطريقة بسيطة جداً وهو من البنوك المميزة بالمملكة العربية السعودية التي توفر تمويل شخصي للرجال والنساء وخاضع لأحكام الشريعة الإسلامية، وأيا كانت الأسباب التي تجعلك تحتاج الي الحصول علي تمويل شخصي سواء نفقات تعليمية او تغطية مصاريف يمكنك الذهاب الي فرع بنك الرياض الرسمي والاستعلام عن التمويل الشخصي ويوفر البنك تمويل يصل حتي 300.000 ريال وفترة سداد حتي 60 شهر ويمكنك التقديم علي القرض من خلال الفرع الرئيسي للبنك أو بشكل الكتروني من خلال موقع بنك الرياض.
تمويل شخصي 30 ألف مصرف الراجحي
مصرف الراجحي أحد اشهر وافضل البنوك المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، ويوفر البنك للمواطنين والمقيمين إمكانية الحصول علي تمويل شخصي من خلال البنك مباشرة والعديد من خطط التمويل مثل التمويل الشخصي التكميلي والإضافي والتمويل الشخصي تأجيل أقساط وكل نظام يحمل شروط وخصائص مختلفة ويمكنك من خلال مصرف الراجحي الحصول علي تمويل شخصي يصل حتي 2 مليون ريال بدون كفيل ويتميز هذا القرض انه يوفر الاعفاء من المديونية في حالة الوفاة او العجز الكلي، ويمكنك التقديم علي التمويل الشخصي من خلال موقع مصرف الراجحي الرسمي أو الذهاب الي الفرع الرئيسي وتقديم طلب تمويل شخصي.
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