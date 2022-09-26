موعد نزول رواتب الموظفين والمتقاعدين في المملكة والاستعلام عن الراتب. حيث يعتبر من أكثر ما يتم البحث عنه في هذه الأيام من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية هو موعد صرف الراتب الشهري. حيث حددت وزارة المالية السعودية يوم معين يتم به صرف الراتب الشهري لكل من الموظف وكذلك المتقاعد سواء العسكري أو المدني. وذلك من أجل توفير على المواطن السعودي التساؤل وكذلك لمزيد من التنظيم. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض اليوم الذي يتم به صرف هذا الراتب وكذلك خطوات الاستعلام عن الراتب. كما يمكنك التعرف أيضاً على الجمع بين راتب التقاعد والتأمينات الاجتماعية الشروط وحالات إيقاف راتب التقاعد.

موعد نزول رواتب الموظفين والمتقاعدين في المملكة

فلقد قامت وزارة المالية السعودية بتحديد يوم يتم به صرف الراتب للعاملين داخل المملكة وكذلك للمتقاعدين. حيث يعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة المالية السعودية هو تنظيم يوم صرف الراتب سواء للعاملين أو المتقاعدين. فلقد قامت الوزارة بتحديد اليوم الموافق 27 من كل شهر ميلادي هو يوم نزول الراتب. كما يمكننا التوضيح إنه قد تختلف مواعيد صرف الرواتب من شهر لأخر في حالة أن يتم توافق هذا الموعد ليوم عطلة رسمية. وفي هذه الحالة يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره يوم ليكن في يوم غير عطلة. ولذلك فإن موعد صرف الراتب الخاص لشهر سبتمبر سوف يكون في اليوم الموافق 27 من سبتمبر لعام 2022 والموافق غُرة ربيع الأول هجريا.

خطوات الاستعلام عن الراتب

كما تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن السعودي إلى الشكل الإلكتروني الرقمي. وذلك من أجل مساعدة المواطن السعودي في الحصول على هذه الخدمات والاستفادة منها. وكذلك للحد من التزاحم وكذلك انتشار الأمراض وأيضاً لتقليل العدوى والفيروسات داخل المملكة. ولذلك يتمكن موظفو المملكة من الاستعلام عن الراتب بصورة إلكترونية ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام كما يلي: