تفاصيل زيادة الضمان الاجتماعي والاستعلام عن المستحقين بالضمان

تفاصيل زيادة الضمان الاجتماعي يوجد اهتمام كبير من قبل الأشخاص المستحقين للمعاش للتعرف على حقيقة هذه الزيادة وما أعلنت عنه الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية، حيث يساعد الضمان المواطنين لكي يتمكنوا من الحصول على إمدادات دعم في شكل نقدي حتى يسهل عليهم الحياه وقضاء حاجتهم وتقليل الأعباء اليومية وتلبية احتياجاتهم اليومية من سلع ومنتجات، حيث يقوم الضمان أيضا بوضع بعض الأسس التي تدعم المستحقين في حالة حدوث أي كوارث مفاجئة، تعمل الجهات على مراجعة جميع البيانات المُقدمة من قبل المتقدمين وتبين مدى استحقاقك للنظام الخاص بالضمان، وتقدم الوزارة أمكانية الاستعلام عن المستحقين بالضمان والاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي، يتم النظر في أي اعتراضات وشكاوى يتم بها المستحقين مع البت فيها سريعًا وفقًا للقواعد التي حددتها الجهات المعنية.

تفاصيل زيادة الضمان الاجتماعي

علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المسئولة عن صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين أنه لا صحة لما يتم تردده، وأنه في حالة طرح زيادة في معاشات الضمان الاجتماعي للمستحقين سوف يتم طرح التفاصيل من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتصريح يكون بناء على الموافق من قبل السلطات السعودية بشكل عام.

الاستعلام عن المستحقين بالضمان الاجتماعي

الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية. ثم الضغط على أيقونة الاستعلامات. ثم اختيار من القائمة اختيار خدمات الموقع. يتم كتابه رقم الضمان الاجتماعي والحالة المدنية إدخال الرمز الخاص بالتحقق في مكانه المحدد. وأخيرا الضغط على استعلام ويتم عرض المعلومات الخاصة بالإضافة إلى حالة الطلب.

وأكدت أنه يمكن تقديم اعتراض أو شكوى على المعاش إلكترونيًا من خلال عدة خطوات تشمل الدخول على الملف الشخصي عبر منصة “الدعم والحماية الاجتماعية”، ومن ثم توفير المعلومات والبيانات اللازمة حسب الحالة، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في الاعتراض من قبل اللجنة المختصة وبعدها يتم إشعار المعترض بالنتيجة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قائمة خدمات الموقع الإلكترونية يجب تحديد الضمان الاجتماعي. ثم النقر على تسجيل جديد في الضمان. يتم إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة ورفع كافة المستندات المطلوبة. النقر على كلمة التسجيل وسوف يتم مراجعة الطلب.

راتب الضمان الاجتماعي الجديد

يتم حساب إجمالي قيمة الدخل الشهري الذي يحصل عليه أفراد الأسرة المستفيدة. ثم خصم نسبة 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة هذا إلى مجموع الدخل الغير مكتسب من الدعم المُحصل من الحكومة باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة. من بعدها يُجرى مقارنة بين مجموع الدخل المحتسب بالحد الأدنى المحسوب للمعاش والذي يقرر وفق الاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة