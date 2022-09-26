السعودية تطلق منصة “نسك” أهم المزايا والخدمات للمعتمرين من جميع أنحاء العالم Nusuk.sa

منصة “نسك” هي واحدة من احدث المنصات الخدمية الحكومية التي اطلقتها المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، المنصة تقدم كافة الخدمات التي يحتاجها زوار بيت الله من جميع انحاء العالم، بالإضافة إلي العديد من المميزات التي تتوافر بها ويحتاج إليها بالفعل الزوار، وسوف تجد شروح وتوضيح حول اهم المزايا والخدمات للمعتمرين من جميع أنحاء العالم التي تتيحها منصة نسك للمعتمرين Nusuk.sa، ونشير إلي أن تلك المنصة تقع تحت إشراف ورعاية وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع إدارة الهيئة السعودية للسياحة، وذلك من أجل تسهيل وتيسير خدمات العمرة وتوفير كافة سبل الراحة من أجل خدمة ضيوف الرحمن بأفضل الطرق الممكنة.

منصة “نسك” أهم المزايا والخدمات للمعتمرين

من منطلق تفعيل دور التكنولوجيا لخدمة الانسان، نجد سعي الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية إلي تطويع دور الرقمنة في كافة الخدمات اليومية، ومن هذا المنطلق عملت وزارة الحج والعمرة علي إطلاق منصة نسك للمعتمرين من جميع أنحاء العالم، لتصبح نسك المنصة الرقمية الحكومية الأولي التي تقدم كافة الخدمات التي يبحث عنها ضيوف الرحمن، المنصة الرقمية المتاحة إلكترونيا وسهلة الاستخدام تمكنك من تحصيل تأشيرات والتعرف علي أدق التفاصيل وإجراء أدق المهام بسهولة ويسر، لا سيما وأن تلك المنصة تعمل علي تحقيق رؤية المملكة 2030 بتطويع الرقمنة في كافة القطاعات والمجالات، ومن ثم تفعيل الخدمات الرقمية الالكترونية لتيسير الحياة وتوفير الجهد والوقت.

خدمات منصة نسك

اذا كنت ترغب في أداء مناسك العمرة فان تطبيق مناسك سوف يوفر لك كافة الخدمات التي تحتاج اليها، فبإمكانك أداء أكثر من 10 خدمات من خلال منصة نسك، والتي توفر لك كذلك العديد من الخدمات بمجرد وصول لوجهتك ومن أجل أداء مناسك الحج والعمرة، في الوقت نفسة يعتبر هذا التطبيق مضمونة للغاية لانة تطبيق حكومي معتمد من وزارة الحج والعمرة، واليكم ابرز خدمات المنصة