جديد: رابط التسجيل في منصة اعتماد برقم الهوية 1444 للستعلام عن الرواتب والمستحقات المالية

رابط التسجيل في منصة اعتماد برقم الهوية 1444 تعتبر منصة اعتماد من المنصات الحكومية الهامة، حيث أن هناك الكثير من المواطنين يبحثون عن طريقة التسجيل في منصة اعتماد برقم الهوية 1444،في سياق الموضوع يهمك التعرف على خطوات الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية عبر النفاذ الوطني.

وتحرص منصة اعتماد على تقديمها من أجل مساعدة المواطنين السعوديين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية كما أن المنصة توفر العديد من الخدمات، مثل مشاركة في مشتريات، ومنافسات، مع معرفة المستحقات المالية، والرواتب، سنوافيكم بكافة المعلومات من موقعنا هذا تابعونا. كذلك وفرنا تسجيل دخول منصة اعتماد الصفحة الرئيسية.

التسجيل في منصة اعتماد برقم الهوية 1444

حرصت المملكة العربية السعودية على توفير خدمة الاستعلام عن الراتب، والمستحقات المالية عبر منصة اعتماد 1444، وذلك وفقًا للخطوات التالية:

الذهاب إلى “منصة اعتماد“، وتسجيل الدخول إليها.

ثم بعد ذلك سوف تظهر صفحة يتم الضغط على أيقونة اعتماد أفراد.

بعدها يتم اختيار أيقونة حقوق الموظفين، ثم الضغط على أيقونة تفاصيل.

ثم اختيار علامة تبويب الاستعلام عن المستحقات.

ثم بعد ذلك يتم الدخول إلى “بوابة نفاذ الوطني”، والبدء في تسجيل البيانات.

تسجيل اسم المستخدم، وكلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل دخول.

سوف تصل رسالة نصية بعد ذلك على الهاتف المحمول تحمل رمز التأكيد.

بعد ذلك يتم كتابة رقم التأكيد على الشاشة في المكان المخصص لذلك.

الضغط على أيقونة متابعة، وتسجيل البيانات اللازمة، مع تسجيل الشهر.

في الأخير يتم الضغط على كلمة استعلام، حيث يظهر لك كافة البيانات اللازمة المرتبات، والمستحقات المالية الخاصة بالمستخدم.

شروط الاستفادة من خدمات منصة اعتماد

لمتابعة الحديث حول كيفية الاستعلام عن الراتب، والمستحقات المالية من خلال منصة اعتماد 1444، حيث تم وضع هذه الشروط من أجل الاستفادة من خدمات منصة اعتماد، وتتمثل في الآتي: